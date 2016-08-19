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'Başörtülü ve etekli' erkek, polisi alarma geçirdi

Antalya'da, yolda yürürken durumundan şüphelenilen "başörtülü ve etekli" erkek, MİT Bölge Daire Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

'Başörtülü ve etekli' erkek, polisi alarma geçirdi

Antalya'da, yolda yürürken durumundan şüphelenilen "başörtülü ve etekli" erkek, MİT Bölge Daire Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

19 Ağustos 2016 Cuma 09:40
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'Başörtülü ve etekli' erkek, polisi alarma geçirdi

 Antalya'da, yolda yürürken durumundan şüphelenilen "başörtülü ve etekli" erkek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir vatandaş, üzerinde uzun etek ve başörtüsü, elinde ise poşet olan erkeğin MİT binasına doğru yürüdüğünü ihbar etti.

İhbar üzerine, çok sayıda polis ekibi daire başkanlığının bulunduğu caddede çalışma başlattı. Etek ve başörtüsü bulunan kişi, söz konusu bina önünde nöbet tutan güvenlik görevlilerince yakalandı.

Güvenlik görevlilerince kimliğinin Y.Ş. (42) olduğu belirlenen bu kişi, daire başkanlığı önüne gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Polis ekipleri, zanlının üzerinde ve poşette yaptıkları aramalarda herhangi bir yasa dışı unsura rastlamadı. Burdur nüfusuna kayıtlı Y.Ş'nin herhangi bir suç kaydının da bulunmadığı anlaşıldı.

Şüpheli, yakalandığı yerde polise verdiği ifadede, İstanbul'dan uçakla Antalya'ya geldiğini, havalimanında taksi şoförlerinin istediği ücreti pahalı bulduğu için kalacağı otele yürüyerek gitmek istediğini söyledi. Antalya'ya bir doktor randevusu için geldiğini anlatan Y.Ş, zaman zaman başörtüsü takıp etekgiydiğini dile getirdi.

Zanlı, polis ekiplerinin incelemesinin ardından serbest bırakıldı.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 09:41
Anahtar Kelimeler:
AntalyaBaşörtülü Ve EtekliMilli İstihbarat TeşkilatıMİT155 Polis İmdat Hattı
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