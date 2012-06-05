Başörtülü öğrenciye özür sınavı

ANTALYA - Olay, geçen cuma günü Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanmıştı.

Kamu Yönetimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Şeyma Adede, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Öztunalı Kayır tarafından başörtüsü nedeniyle Toplum Bilim dersinin son sınavına alınmamıştı.

Konuyla ilgili İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy konuştu. Aksoy, başörtülü öğrenciye ve olay nedeniyle sınavı terk eden 4 öğrenciye özür sınavı hakkı verildiğini, öğretim üyesi hakkında da disiplin soruşturması açılmasının kararlaştırıldığı söyledi.

Akdeniz Üniversitesi'nde yaşanan olayla ilgili bugün iki açıklama geldi. İlk olarak, başörtülü öğrenciyi sınava sokmayan Prof. Dr. Gürsel Öztunalı Kayır konuştu:

"Türbanlı öğrencilere 30 yıldır kadına yönelik haklarla, kadın mücadelesiyle çalışan, bilimsel olarak bu konuda emek sarf eden bir insan olduğumu söyleyip, kendilerinden türbanlarını açmalarını bekledim. Çünkü türban genç kızlarımızın özgürlüklerini engelleyen bir şey, benim de böyle bir beklentim olduğunu kendilerine ilettim.

Öğrencilerim de beni kırmadılar, türbanlarını açarak derslere ve sınavlara girdiler. Ancak ikinci dönemin son sınavında beklemediğim bir durumla karşılaştım. Cuma günkü sınava 5 kız öğrenci türbanlı geldi. Şaşırdım, 'Şimdiye kadar başınız açık gelmiştiniz, bu bir eylem mi? Lütfen, sizinle daha önce konuşmuştuk, yine başınızı açmanızı bekliyorum' dedim.

"4 ÖĞRENCİ BAŞINI AÇTI AMA..." Bu sözlerim üzerine 4 öğrenci başını açtı ancak bir öğrenci ısrarla başını açmak istemedi. Ben de öğrenciden başını açmasını istedim. Ya da sınavı terk etmesi için 10 dakika süre verdim. Bu öğrenci ile bazı arkadaşları protesto etmek için sınava girmediler.

"YASALARI UYGULADIM"

24 yıllık öğretim üyesi olarak böyle bir sorun hiç yaşamadım, ikna ederek, genç kızlarla konuşarak, bu konuda bilgileri onlara aktararak, anlaşarak bu işi yürüttük şimdiye kadar. Ama bu yıl 'son dakika golü' gibi bir şey oldu. Bu organize bir iş gibi algılıyorum maalesef. Ben yasayı uyguladım. Ülkemizde kamu kurumlarında türban yasaktır, yasa budur.

"HAKLARI ELİNDEN ALINMIŞ DEĞİL"

Ben hiç kimsenin öğretim hakkını elinden almış değilim, bu dersi istediği kadar seçebilir, istediği kadar sınavına girebilir. Bu hakları her zaman geçerlidir. Bunlar elinden alınmış değildir. Rektörlük seçimleri öncesi yapılan bir eylemle karşı karşıyayım, ama ben yasaları uyguladım. Yasal haklarım da her zaman saklıdır. Rektörlük seçimleri öncesi böyle karışılıklar ortaya çıkarmak bazıların işine yarayabilir."

ÖZÜR SINAVI VE SORUŞTURMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Aksoy da, Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır ile görüştüğünü ve olayı bir de kendisinden dinlediğini belirterek, "Davranışının yanlış olduğunu ve hakkında disiplin soruşturması açılacağını söyledim" dedi.

Daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu'nun olayla ilgili toplandığını vurgulayan Aksoy, ''Sınavdan çıkarılan öğrenci Şeyma Adede ile bu olay nedeniyle sınavı terk eden 4 öğrenciye özür sınavı hakkı verildi. Öğretim üyesi hakkında da disiplin soruşturması açılması kararlaştırıldı'' diye konuştu.

Aksoy, özür sınavının Gülser Öztunalı Kayır tarafından değil, fakülte yönetim kurulunca belirlenecek 3 kişilik komisyon tarafından yapılacağını belirtti.

Aksoy, öğretim üyesi hakkında açılan disiplin soruşturmasının sonucuna ilişkin raporun dekanlık tarafından değerlendirileceğini kaydetti.







Son Güncelleme: 05.06.2012 01:37