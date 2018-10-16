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Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak

Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun konutunda inceleme yapılacağı bildirildi. BM ise Başkonsolos ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı.

Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak

Kaşıkçı'nın kaybolması soruşturmasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosunun konutunda inceleme yapılacağı bildirildi. BM ise Başkonsolos ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı yaptı.

16 Ekim 2018 Salı 13:40
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Başkonsolosluk konutunda inceleme yapılacak

İSTANBUL/ANKARA/CENEVRE - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililer, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacak. 

Alınan bilgiye göre, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Türk ve Suudi yetkililerin ilerleyen saatlerde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutuna gelmesi bekleniyor.

Ortak çalışma grubunda yer alan olay yeri inceleme ekipleri, dün Levent'teki başkonsolosluk binasında 9 saat süren inceleme yapmıştı. 

Bugün de Türk ve Suudi yetkililerin, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun konutunda arama ve inceleme yapacağı bildirildi.

İnceleme heyetinin başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bir başsavcıvekili ve bir cumhuriyet savcısı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerine bağlı uzman personel de ekipte yer alıyor.

BM'den Suudi Arabistan'a "dokunulmazlıkları kaldırın" çağrısı

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ı, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ortadan kaybolması" ve "muhtemel yargısız infazına" ilişkin tüm bilgileri açıklamaya davet etti.

Bachelet, 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi'nden kaynaklanan söz konusu dokunulmazlıktan acilen feragat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Uluslararası hukuka göre, zorla ortadan kaybetme ve yargısız infaz çok ciddi bir suçtur ve dokunulmazlık, yaşanan olayın ve sorumluların soruşturulmasını engellemek için kullanılmamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın "ortadan kaybolması" ve "muhtemel yargısız infazına" ilişkin tüm bilgileri açıklaması için Suudi Arabistan'a çağrı yapan Bachelet, Kaşıkçı soruşturması kapsamında Türk ve Suudi yetkililerin konsoloslukta inceleme yapılmasına ilişkin yaptığı anlaşmadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKaşıkçıIncelemeBaşkonsolosluk Konutu
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