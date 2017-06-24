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Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 163 tutuklama

Başkentte 3 bin polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda gözaltına alınan 208 zanlıdan 163'ü tutuklandı.

Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 163 tutuklama

Başkentte 3 bin polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda gözaltına alınan 208 zanlıdan 163'ü tutuklandı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 14:41
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Başkentteki uyuşturucu operasyonunda 163 tutuklama

Başkentte 3 bin polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Şehit Emniyet Amiri Cüneyt Bursa Operasyonu"nda gözaltına alınan 208 zanlıdan 163'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 20 Haziran'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlıların adliyedeki sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan 163'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 Haziran'da 3 bin polisin katıldığı şafak operasyonunda 257 adrese eş zamanlı baskın düzenlenmişti. 15 Temmuz'da şehit olan Emniyet Amiri Cüneyt Bursa'nın adının verildiği uyuşturucu operasyonunda 208 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

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