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Başkentteki otoparkları ANFA işletecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, başkentteki otoparkların bundan böyle ANFA tarafından işletileceğini bildirdi

Başkentteki otoparkları ANFA işletecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, başkentteki otoparkların bundan böyle ANFA tarafından işletileceğini bildirdi

10 Temmuz 2015 Cuma 13:56
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Başkentteki otoparkları ANFA işletecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı otopark işletmecilerinin uygulamalarından dolayı yoğun şikayet almaya başladıklarını belirtti.

Yapılan ikazlar cevapsız kalınca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin, 13 Şubat'ta aldığı kararla belli mecburiyetler getirdiğini anımsatan Gökçek, fiyat tarifelerini yol kenarlarındaki otoparklara asma mecburiyetinin uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Gökçek, bu uygulamalara rağmen levhaların yer yer söküldüğünü, fiyatların değiştirildiğini ve birçok yerde tarifelere uyulmadığını tespit ettiklerini belirterek, "Yeni meclis kararlarına göre mecburi hale getirilen el terminallerine, kıyafet uygulamalarına, 0-15 dakika ücretsiz park uygulamalarına uyulmadığını gördük. Bazı otoparklarda fazla ücret alınması maalesef devam etti. Bu konularda görevli arkadaşlarımız sayısız tutanak tuttu. Yer yer kapama kararı verildi ve yeni genel bir karar alınması konusunda çalışmalar başlatıldı" dedi.

Dün Ankara'daki otopark protestosunda meydana gelen silahlı saldırı üzerine de Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar ile görüştüklerini bildiren Gökçek, şunları kaydetti:

"Kaidelere uymayan tüm otoparkçıların ruhsatlarının iptali ve bundan böyle otoparkların sadece ANFA tarafından işletilmesi gerektiği konularında mutabakata vardık. Vatandaşımızın mağduriyeti bizim için önceliktir ve vatandaşın şikayetlerini karşılamak zorundayız. Önümüzdeki birkaç gün içinde uygulamalarımıza vatandaşlarımız şahit olacak. Bu arada bir muhalefet partisinin mensuplarının, otoparkçılara hiç para ödemeyerek Ankara genelinde olaylar çıkartmaya karar verdikleri bize gelen bilgiler arasında. Bu tip, hepimizi yürekten yaralayan olaylar karşısında istismara girişmek ve insanları tahrik etmek, en hafif tabirle insanlık değildir."

Esnaf Mehmet Karagöz'ün cenazesi memleketine götürüldü

Öte yandan Rüzgarlı Caddesi'nde esnafın otoparkçıları protestosu sırasında silahla vurularak öldürülen Mehmet Karagöz'ün cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya götürüldü.

Dünkü protestolar sırasında Sedat Karagöz'ün silahla öldürülmesinin ardından bugün esnaf, arabalarının arkasına ve iş yerlerinin kepenklerine "Başımız sağ olsun, acımız büyük, isyanımızı tüm Türkiye duysun istiyoruz. Rüzgarlı sokak esnafları" yazılı pankartlar ve Türk bayrağı astı.

Cenaze Çankırı'ya götürülüyor

Esnafın otoparkçıları protestosu sırasında çıkan olaylarda zanlı K.A. tarafından silahla vurularak öldürülen Mehmet Karagöz için esnaf, kepenklerini kapatarak arabalarıyla konvoy halinde Adli Tıp Kurumuna geldi. Adli Tıptan alınan cenaze, konvoy eşliğinde Karagöz'ün memleketi Çankırı'ya götürülmek üzere yola çıkarıldı. Bir grup esnaf da Esenboğa Havaalanı yolunda konvoyla buluştu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2015 13:07
Anahtar Kelimeler:
önce VatanANFA
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