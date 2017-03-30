Başkentteki DEAŞ soruşturmasında 6 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla iki gün önce Sincan'da belirlenen evlere yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlıların, Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları, örgüte lojistik destek sağladıkları ve eleman temin ettikleri belirtildi. Evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital kayıt ele geçirildiği kaydedildi.