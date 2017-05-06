Başkentteki asayiş operasyonunda aranan 42 kişi yakalandı

Ankara'da 327 polis ve 310 jandarmanın katılımıyla düzenlenen operasyonda, aranan 42 kişi ile 347 dilenci yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiş, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçılık ve mali şube, jandarma ve zabıta ekiplerinin katılımıyla asayiş, uyuşturucu ve dilenci operasyonu yapıldı.

Ekiplerce Altındağ ilçesinde yapılan çalışmalarda aranan 42 şüpheli gözaltına alındı, 347 dilenci yakalandı.

Aramalarda ruhsatsız iki tabanca ve iki av tüfeği ele geçirilerek, 15 eğlence mekanının sorumlularına da bazı nedenlerle para cezası kesildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yöneten yetkililerle Valilik binasından yürüyerek geçtiği Ulus Meydanı'nda, Atatürk Heykeli önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Topaca, dün sabah başlatılan operasyonların sürdüğünü belirterek, uyuşturucu ve dilencilerle mücadelenin çok kapsamlı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Operasyonların amacının sadece uyuşturucu ile mücadele olmadığını vurgulayan Topaca, kentin güvenliğinin sağlanması ile kamu düzenini bozan her türlü faaliyetin önlenmesinin, temel amaçları olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele konusunu devlet olarak çok önemsediklerini dile getiren Topaca, "Uyuşturucu satışı ve kullanımı kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin başında geliyor. Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtırmayacağız." dedi.

Topaca, yakalanan 347 dilenciden 81'inin Suriye, 50'sinin Irak uyruklu, 216'sının ise Türk vatandaşı olduğunu aktardı.

Yabancı uyruklu dilencilerden bazılarını tedbir amaçlı olarak Adana Düziçi Kampı'na gönderdikleri bilgisini veren Topaca, "Ayrıca umuma açık eğlence mekanlarında da hijyen kontrolü yapıyoruz. Bu kapsamda 15 eğlence mekanına çeşitli suçlardan adli ve idari işlem yapıldı." diye konuştu.