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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı anma programı dolayısıyla başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı anma programı dolayısıyla başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

09 Kasım 2018 Cuma 17:51
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Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı anma programı dolayısıyla başkentte yarın bazı yollarda ulaşım sağlanamayacak.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yılı nedeniyle yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 09.05'te Anıtkabir'de "Çelenk Koyma Töreni", Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Anma Töreni" düzenlenecek.

Saat 09.30'da ise Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hipodrom alanında "10 Kasım Ata'yı Anma Atletizm Yarışmaları" yapılacak.

Buna göre, söz konusu programlar ile ilgili olarak, yarın saat 06.00'dan itibaren, Kazım Karabekir Caddesi (İstanbul Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulaştırma Kavşağı ve yan varyantları (üst geçit hariç), Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne giriş yan varyantları, GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Spor Park Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar, Akdeniz Caddesi (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi ile Gençlik Caddesi kesişimi arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için araç trafiğine kapatılacak yollara ilişkin durumu dikkate almalarının faydalı olacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal AtatürkBaşkentYollarTrafik
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