Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapalı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak "Vatan Partisi 10. Olağan Genel Kurultayı"na yoğun katılım beklendiği ifade edildi.

Bu kapsamda, yarın saat 07.00'den etkinlik sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Demokrasi Meydanı-Baruthane Kavşağı arası ile giriş ve çıkışları), Talatpaşa Bulvarı'ndan Demokrasi Meydanı'na çıkan yan varyant ve Hipodrom Caddesi'nden Demokrasi Meydanı'na çıkan yan varyantın araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı kaydedildi.