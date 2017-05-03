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Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 21 tutuklama

Ankara'a polis ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlar sırasında haklarında işlem yapılan 55 şüpheliden 21'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 21 tutuklama

Ankara'a polis ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlar sırasında haklarında işlem yapılan 55 şüpheliden 21'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:18
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Başkentte uyuşturucuyla mücadele: 21 tutuklama

ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta düzenlenen operasyonlar sırasında haklarında işlem yapılan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonlarda, 801 gram uyuşturucu madde ile 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 756 gram esrar, 30 gram eroin, 10 gram bonzai ve 5 gram kokain olmak üzere toplam 801 gram uyuşturucu madde, 500 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde satışından elde edilen bin 5 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 49, bulundurma ve benzer suçlardan ise 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. 55 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentUyuşturucuMücadele
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