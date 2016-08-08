Başkentte trafolarda kablo kesen 3 kişi gözaltına alındı

ANKARA

Ankara'da gece saatlerinde 3 mahallenin elektrik kaynağını sağlayan modüler servis trafolarının kablolarını kesen şüphelilere yönelik çalışmalarda 3 kişi yakalandı, olayla ilgili 2 şüpheli de aranıyor.

Alınan bilgiye göre, gece 03.00 civarında Mamak ilçesine bağlı Cengizhan, Akşemsettin ve Kutlu mahallelerinin bazı bölümlerine elektrik kaynağı sağlayan 3 modüler servis trafosuna giren kişiler, elektrik kablolarını keserek söz konusu mahallelerin bazı bölümlerinde elektrik kesintisine neden oldu.

İhbarı alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda eşkallerini belirlediği şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin en son Cebeci semtine bağlı Kutlugün Sokak üzerinde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler, çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Ara sokaklarda, apartmanlarda ve bahçelerde şüphelileri arayan ekipler, A.Ö, C.G. ve A.A'yı, üzerlerindeki pense, vida ve elektrik kablolarıyla Mehmet Ali Altun Caddesi'nde yakaladı.

Öte yandan, Akşemsettin Mahallesi Demokrasi Parkı'ndaki trafoya giren 2 şüpheli de bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerden biri etrafı gözetlerken diğerinin trafoya girdiği ve ardından zanlıların olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Görüntülerdeki iki şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Demokrasi Parkı'ndaki trafoda şüphelilere ait parmak izi araması yaptı.