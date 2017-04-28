Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94655
ALTIN
144.733
DOLAR
3.5468
STERLIN
4.5960
EURO
3.8654
'Doğa dostu kalem'
'Doğa dostu kalem'
Hazinede 4,5G bereketi
Hazinede 4,5G bereketi
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Trafik sigortasında 'taksit' sorunu
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...

Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi

Ankara Valiliği'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi

Ankara Valiliği'nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

28 Nisan 2017 Cuma 16:12
26 Okunma
Başkentte trafiğe '1 Mayıs' düzenlemesi

Ankara Valiliği'nce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla, bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla pazartesi günü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından açık hava toplantıları düzenleneceği belirtildi.

Türk-İş'in düzenleyeceği programın 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirileceği, Atatürk Kültür Merkezi yanında toplanarak, kutlamaya başlayacak grubun Anadolu Meydanı'na kadar yürüyeceği ifade edildi.

KESK ve DİSK'in, 11.00-17.00 saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi'nde (Yeni Ankara Sokak-Kutlugün Sokak kesişimi) toplanarak, kortej halinde Kolej Meydanı'na yürüyeceği kaydedildi.

Söz konusu kutlamalar dolayısıyla, 1 Mayıs günü saat 08.00'den itibaren, Kazım Karabekir Caddesi ile İstanbul Caddesi kesişiminden Anadolu Meydanı'na kadar, Ulaştırma kavşağı Anadolu Meydanı istikametine dönüş varyantları, Celal Bayar Bulvarı Kazım Karabekir Caddesi’ne giriş varyantları, Beşevler kavşağı Dögol Caddesi girişi, Anıt Caddesi ile Anadolu Meydanı Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Ankaray Maltepe Durağı arası ve Anadolu Meydanı’na açılan cadde ve sokakların etkinlikler süresince araç trafiğine kapatılacağı açıklandı.

Ayrıca, Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay-Kurtuluş kavşağı arası), Mahmut Esat Bozkurt Caddesi (Libya Caddesi kesişimine kadar), Aksu Caddesi, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi, Celal Bayar Bulvarı (Adnan Saygun Caddesi-Aksu Caddesi kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Kıbrıs Caddesi (Cevher Sokak-Taşkent Sokak kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Dumlupınar Caddesi (Gevher Nesibe Caddesi - Geçim Sokak kesişiminden Kurtuluş kavşağına kadar), Cemal Gürsel Caddesi, Kolej Meydanı, Kurtuluş kavşağı ile bu cadde ve kavşaklara açılan cadde ve sokakların da açık hava toplantıları süresince araç trafiğine kapalı olacağı duyuruldu.

Bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almaları gerektiği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Valiliği1 Mayıs Emek Ve Dayanışma GünüTürk-İşKESKDİSKBazı Yolların Araç Trafiğine Kapatılacağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Barzani'yi kabulü başladı
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
Burn Electropol Festivali 29 Nisan'da Maslak Arena’da
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
"Cizre baştan sona ihya edilecek"
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
Burn Electropol Festivali 2017 Line-Up'ı Açıklandı!
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar
AK Parti'yi işgal girişimi davasında ara karar
Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu
Erdoğan'dan Alman Böhmermann'a suç duyurusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ