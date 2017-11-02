Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114440
ALTIN
156.307
DOLAR
3.8082
STERLİN
5.0507
EURO
4.4319
Engellilerin kadro sevinci
Engellilerin kadro sevinci
Okul sütü ihalesi iptal edildi
Okul sütü ihalesi iptal edildi
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
'Yazlık sinemalar' geri dönüyor
ASELSAN kendini aştı
ASELSAN kendini aştı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Flaş Haber
NEW YORK'TA KANLI SALDIRI
Kapat

Başkentte toplu etkinlik yasağı

Ankara Valiliğinden, 1 Kasım 2017'den itibaren 3 ay süreyle, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Başkentte toplu etkinlik yasağı

Ankara Valiliğinden, 1 Kasım 2017'den itibaren 3 ay süreyle, il genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser gibi toplu etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:42
0 Okunma
Başkentte toplu etkinlik yasağı

ANKARA

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle meslekten ihraç edilen, işlerine dönmek amacıyla açlık grevi yapan, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya destek vermek amacıyla 24 saat esasına göre Ankara'nın muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi veya oturma eylemi düzenleneceğine dair istihbarat alındığı ifade edildi. 

Bu tür eylemlerin, vatandaşların istirahat ve dinlenme amacıyla kullandığı parkların yoğun olarak tercih edilmesi nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapılabileceği ve böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği vurgulandı.

Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren üç ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve benzeri toplu etkinliklerin, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 11/c maddesine göre Ankara sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında fiilleri ile ilgili olarak kanunlarda özel bir hüküm bulunmadığı takdirde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ile 28. maddeleri, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi ile 25/b maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile 66. madde hükümleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince yasal işlem yapılacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentAnkara Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muş'ta 9 bin öğrenciyle kaldırımda kitap okuma etkinliği
Muş'ta 9 bin öğrenciyle kaldırımda kitap okuma etkinliği
Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
Giresun merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı
"Son 44 yılın en kurak su yılını geride bıraktık"
"Son 44 yılın en kurak su yılını geride bıraktık"
Akıncı'ya giden karacı yarbay emir komutayı havacılara bırakmış
Akıncı'ya giden karacı yarbay emir komutayı havacılara bırakmış
'﻿﻿Türkiye Latin Amerika'da diplomatik ağını artıracak'
'﻿﻿Türkiye Latin Amerika'da diplomatik ağını artıracak'
Şile açıklarında batan yük gemi mürettebatının arama çalışmaları devam ediyor
Şile açıklarında batan yük gemi mürettebatının arama çalışmaları devam ediyor
'Plaka tanıma sistemi' devreye girdi
'Plaka tanıma sistemi' devreye girdi
Kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbeden kişi için karar
Kaldırımda yürürken çarptığı kadını darbeden kişi için karar
Engellilerin kadro sevinci
Engellilerin kadro sevinci

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ