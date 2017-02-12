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Başkentte sendika başkanına silahlı saldırı

Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Yokuş'un aracına silahla ateş açıldı. Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtulurken, şöförü bacağından hafif yaralandı.

Başkentte sendika başkanına silahlı saldırı

Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Yokuş'un aracına silahla ateş açıldı. Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtulurken, şöförü bacağından hafif yaralandı.

12 Şubat 2017 Pazar 15:00
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Başkentte sendika başkanına silahlı saldırı

ANKARA

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Kamu Sen'e bağlı Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş'un aracına silahlı saldırı düzenlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yokuş, şoförünün kullandığı araçla Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine geldiği sırada kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Aracına silahla ateş açılan Yokuş, saldırıdan yara almadan kurtuldu, bacağından hafif yaralanan şoförü Özkan T. (37) ise Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırganın kimliğinin tespiti için emniyete davet edilen Yokuş'un bilgisine başvurulacağı öğrenildi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentSendikaBaşkanönce Vatan
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