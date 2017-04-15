Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90064
ALTIN
152.118
DOLAR
3.6851
STERLIN
4.6111
EURO
3.9157
Havalimanında drone önlemi
Havalimanında drone önlemi
KDV’de yeni dönem kapıda
KDV’de yeni dönem kapıda
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'

Başkentte polise ateş açıldı

Ankara'da asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

Başkentte polise ateş açıldı

Ankara'da asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

15 Nisan 2017 Cumartesi 09:31
29 Okunma
Başkentte polise ateş açıldı

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokağı'nda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ateş açan şüpheliler daha sonra kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat polisleri, ara sokaklara gizlendiği bilgisine ulaştıkları saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Dar sokaklardan oluşan mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri sorguladı.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması yaptı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altındağ IlçesiBaşkentte Polise Ateş AçıldıPolise Ateş Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Türkiye yarın sandık başına gidiyor
Balıkesir'de 'ByLock' kullanan 18 kişi tutuklandı
Balıkesir'de 'ByLock' kullanan 18 kişi tutuklandı
'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 2 ölü, 1 yaralı
'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 2 ölü, 1 yaralı
Darbeci komutanın çocuklarına ByLock'tan tutuklama
Darbeci komutanın çocuklarına ByLock'tan tutuklama
FETÖ elebaşı Gülen'in berberi tutuklandı
FETÖ elebaşı Gülen'in berberi tutuklandı
"Turizmde bu sene sorun yok"
"Turizmde bu sene sorun yok"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ