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Başkentte PKK'ya ait 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da tırda yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkentte PKK'ya ait 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da tırda yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

24 Nisan 2017 Pazartesi 14:10
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Başkentte PKK'ya ait 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da tırda yapılan aramada terör örgütü PKK'ya ait olduğu belirlenen 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, rutin uygulamalar sırasında Gölbaşı girişinde 33 NZD 52 plakalı tırı durdurdu.

Ekiplerin yaptığı aramada, aracın dorsesinde "zula" tabir edilen bölmeye gizlenmiş 30 bin paket kaçak sigara bulundu.

Araçtaki M.H. gözaltına alındı.

PKK'ya ait olduğu tespit edilen kaçak sigara paketlerinin üzerindeki terör örgütünü simgeleyen renkler dikkati çekti.

AA

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AnkaraPKKKaçak SigaraKaçak Sigara Ele Geçirildi
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