Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100652
ALTIN
188.704
DOLAR
4.5315
STERLİN
6.0096
EURO
5.2826
'Kilolu ama sağlıklı'
'Kilolu ama sağlıklı'
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
UBER'e rekor ceza
UBER'e rekor ceza
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
"Yatırımcıların ilgisi büyük"
Yemen'de çatışma
Yemen'de çatışma
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

Başkentte PKK operasyonu

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütüne üye oldukları, yardımda bulundukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Başkentte PKK operasyonu

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütüne üye oldukları, yardımda bulundukları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlenen 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.

01 Haziran 2018 Cuma 10:02
0 Okunma
Başkentte PKK operasyonu

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyadan "PKK/KCK propagandası, devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici" paylaşımlar yaptıkları, örgüte üye oldukları ve yardımda bulundukları tespit edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında yakalama kararı bulunan zanlılardan 10'u sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıPKKPKK Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da palet imalathanesinde yangın
Bursa'da palet imalathanesinde yangın
Vatandaşları zırhlı araçlarla ezmek istemişler
Vatandaşları zırhlı araçlarla ezmek istemişler
Emine Erdoğan tütün bağımlılığına dikkati çekti
Emine Erdoğan tütün bağımlılığına dikkati çekti
Oy pusulaları basına gösterildi
Oy pusulaları basına gösterildi
'Askeri Casusluk' davası savcısı Kılınç'a FETÖ iddianamesi
'Askeri Casusluk' davası savcısı Kılınç'a FETÖ iddianamesi
Sözleşmeli imamlar da tayin olduğunda yolluk alacak
Sözleşmeli imamlar da tayin olduğunda yolluk alacak
'YÖK Mobil'
'YÖK Mobil'
İstanbul merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu
Siirt'te 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi
Siirt'te 4 bin yıllık gözyaşı şişeleri ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ