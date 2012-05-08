Başkentte okullara yakın takip

ANKARA - Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, okullarda yaşananların bilgisine sahip olabilmek için ''Bilgi İletişim Formu'' geliştirdiklerini belirtti.

Okula yapılan ziyaretlerin, gerçekleştirilen kampanyaların ayrıntılarının bu forum aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade eden Aydoğan, gelen bilgilere ilişkin bazı örnekler verdi.

Aydoğan, ''Örneğin gelen bir bilgide, 'Bir öğrenci okul bahçesinde futbol oynarken düşmüş, kolu kırılmıştır. Ambulansla hastaneye götürülmüş, ailesine teslim edilmiştir' deniliyor. Böylece Milli Eğitim olarak Ankara'da okullarda ne oluyorsa biz biliyoruz. Buna göre müdahale ediyoruz, önlem alıyoruz, destek oluyoruz'' dedi.

Bunun yanı sıra öğretmenlerin yaptığı çalışmaların, okula gelememe nedenlerinin de bu bilgiler arasında yer aldığını belirten Aydoğan, ''Bütün okullarda bu iletişim sistemi var. Bütün Ankara'yı izliyoruz'' diye konuştu.

Kaç tane öğretmenin okula gelmediğine ilişkin sadece sayı istediklerini, isim istemediklerinin altını çizen Aydoğan, bilgilerin kişi isimlerinin sistemde yer almadığını, sadece niceliksel verilerin ve olayların yer aldığını ifade etti.

Sistemin nasıl çalıştığını da anlatan Aydoğan, bu sistemle ilgilenen okullarda yetkililer var. Okulundaki olan şeyleri, istenen bilgileri elektronik ortamda bizim sistemimize aktarıyor. Ben de buradan görüyorum. Her gün en az yarım saatimi Ankara'daki okullarda neler olduğuna ayırıyorum. Mesela bazı bilgilerde şöyle diyor, 'Yakıt bittiği için yarın okul soğuk kalacak' diyor. Ben de hemen ilgili kişilere talimat veriyorum, yakıtı sağlanıyor'' diye konuştu.

Bu uygulamadan önce okullarla ilgili bilgilerin kendisine ulaşmasında sorun yaşandığını belirten Aydoğan, ''Birçok şeyden haberimiz olmuyordu. Telefonla ilçe milli eğitim müdürü bana bilgi veriyordu. Telefonla bilgi vermenin bir çok şeyin aksamasına neden olduğunu gördüm, iş yükü arttı. Onun için bu elektronik sistemi kurduk'' dedi.