Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Başkentte okullara yakın takip

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan bilgi iletişim sistemiyle okullarda yaşanan her türlü olayın bilgisi elde ediliyor.

Başkentte okullara yakın takip

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kurulan bilgi iletişim sistemiyle okullarda yaşanan her türlü olayın bilgisi elde ediliyor.

08 Mayıs 2012 Salı 12:04
543 Okunma
Başkentte okullara yakın takip
ANKARA - Ankara Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, okullarda yaşananların bilgisine sahip olabilmek için ''Bilgi İletişim Formu'' geliştirdiklerini belirtti.
Okula yapılan ziyaretlerin, gerçekleştirilen kampanyaların ayrıntılarının bu forum aracılığıyla kendisine ulaştığını ifade eden Aydoğan, gelen bilgilere ilişkin bazı örnekler verdi.
Aydoğan, ''Örneğin gelen bir bilgide, 'Bir öğrenci okul bahçesinde futbol oynarken düşmüş, kolu kırılmıştır. Ambulansla hastaneye götürülmüş, ailesine teslim edilmiştir' deniliyor. Böylece Milli Eğitim olarak Ankara'da okullarda ne oluyorsa biz biliyoruz. Buna göre müdahale ediyoruz, önlem alıyoruz, destek oluyoruz'' dedi.
Bunun yanı sıra öğretmenlerin yaptığı çalışmaların, okula gelememe nedenlerinin de bu bilgiler arasında yer aldığını belirten Aydoğan, ''Bütün okullarda bu iletişim sistemi var. Bütün Ankara'yı izliyoruz'' diye konuştu.
Kaç tane öğretmenin okula gelmediğine ilişkin sadece sayı istediklerini, isim istemediklerinin altını çizen Aydoğan, bilgilerin kişi isimlerinin sistemde yer almadığını, sadece niceliksel verilerin ve olayların yer aldığını ifade etti.
Sistemin nasıl çalıştığını da anlatan Aydoğan, bu sistemle ilgilenen okullarda yetkililer var. Okulundaki olan şeyleri, istenen bilgileri elektronik ortamda bizim sistemimize aktarıyor. Ben de buradan görüyorum. Her gün en az yarım saatimi Ankara'daki okullarda neler olduğuna ayırıyorum. Mesela bazı bilgilerde şöyle diyor, 'Yakıt bittiği için yarın okul soğuk kalacak' diyor. Ben de hemen ilgili kişilere talimat veriyorum, yakıtı sağlanıyor'' diye konuştu.
Bu uygulamadan önce okullarla ilgili bilgilerin kendisine ulaşmasında sorun yaşandığını belirten Aydoğan, ''Birçok şeyden haberimiz olmuyordu. Telefonla ilçe milli eğitim müdürü bana bilgi veriyordu. Telefonla bilgi vermenin bir çok şeyin aksamasına neden olduğunu gördüm, iş yükü arttı. Onun için bu elektronik sistemi kurduk'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 04:07
Anahtar Kelimeler:
Okul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ