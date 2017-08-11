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Başkentte merdiven altı muayenehanelere baskın

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, izinsiz poliklinik açarak çoğunluğu yabancı uyruklu kişileri tedavi edip yasa dışı yollardan elde ettikleri ilaçları sattıkları belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Başkentte merdiven altı muayenehanelere baskın

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, izinsiz poliklinik açarak çoğunluğu yabancı uyruklu kişileri tedavi edip yasa dışı yollardan elde ettikleri ilaçları sattıkları belirlenen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

11 Ağustos 2017 Cuma 15:10
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Başkentte merdiven altı muayenehanelere baskın

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, izinsiz poliklinik açarak çoğunluğu yabancı uyruklu kişileri tedavi edip yasa dışı yollardan elde ettikleri ilaçları sattıkları belirlenen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il genelinde yabancı uyruklu kişilere, gerekli izinler alınmadan tedavi hizmeti verildiği ve ilaç satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.

Altındağ ilçesindeki üç noktada söz konusu illegal faaliyetin gerçekleştiğini tespit eden ekipler, bir ay süreyle bu adresleri yakın takibe aldı.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine eş zamanlı gerçekleştirilen baskında, Suriye uyruklu kişilerce kiralanan apartman daireleri ile gecekondularda oluşturulan sözde poliklinikler ve eczanelerde, 98 bin 806 ilaç ile aralarında 2 ultrason cihazının da bulunduğu tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda, Suriye uyruklu H.H, S.H ve İ.A. ile bu şüphelilere yardım ettiği belirlenen E.A. ve T.I. gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü de devrede

Adreslere çağrılan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de incelenen ilaçlar arasında, düşük hapı ve cinsel gücü artırıcı hapların bulunduğu öğrenildi.

Bunun yanı sıra antibiyotik ve ağrı kesicilerden oluşan çok sayıda ilacın, iç savaşta kullanılmak üzere Suriye'ye gönderildikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edildi.

Ayrıca söz konusu polikliniklerde, hamile yabancı kadınların gebelik süreçlerinin kontrol edildiği ve sonlandırılması için tıbbi müdahalede bulunulduğu da belirlendi.

Öte yandan, operasyonun devam ettiği dakikalarda, muayenehanelere tedavi olmak ya da ilaç almak için gelen yabancı uyruklu kişilerin, polisleri görünce koşarak uzaklaştıkları görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan ve haklarında ilgili kanun maddeleri doğrultusunda "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde ilaç yapmak ve satmak" suçundan işlem yapılan 5 şüphelinin, Ankara Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

AA

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