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Başkentte FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'daki FETÖ operasyonu kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'daki FETÖ operasyonu kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli gözaltına alındı.

29 Kasım 2017 Çarşamba 11:59
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Başkentte FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 4'ü eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin bazılarının örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraFETÖ
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