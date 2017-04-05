Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88613
ALTIN
148.580
DOLAR
3.6650
STERLIN
4.5770
EURO
3.9089
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
DÜYADER, Dünyada Yılın Derneği
'Mutluluk formülü'
'Mutluluk formülü'
'Eğik yazı' açıklaması
'Eğik yazı' açıklaması
Son anda kurtuldular
Son anda kurtuldular
Trump, ilk kesintiyi yaptı
Trump, ilk kesintiyi yaptı

Başkentte doğalgaz patlaması

Başkentte sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Başkentte doğalgaz patlaması

Başkentte sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 09:28
5 Okunma
Başkentte doğalgaz patlaması

Başkentte bir apartman dairesinde doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sekiz katlı bir binanın dördüncü katında sabah erken saatlerde bir patlama meydana geldi.

Patlama sonrası çıkan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Cam ve çerçeveleri de kırılan dairede hasar oluştu.

Olay nedeniyle elinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilen apartman sakinlerinden Mehmet Ali Koçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoğun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edilen bina sakinleri ise söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti.

Patlamaya doğalgaz sıkışmasının neden olduğu belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentGazi Mustafa Kemal BulvarıDoğalgaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltı
Sosyal medyada terör propagandasına 14 gözaltı
"Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var"
"Sincar'da ikinci bir Kandil oluşturma gayreti var"
Cumhuriyet Vakfı'nda 'usulsüzlük' iddiası
Cumhuriyet Vakfı'nda 'usulsüzlük' iddiası
Seyir halindeki otomobil yandı
Seyir halindeki otomobil yandı
Erzurum'da FETÖ davasının ilk duruşması yapıldı
Erzurum'da FETÖ davasının ilk duruşması yapıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ