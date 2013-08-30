Başkent'te Dış Güvenlik Zirvesi

ANKARA
Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantı saat 19.05'te başladı.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.
Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı gerçekleştirilen toplantı saat 19.05'te başladı.
Yaklaşık 3 saat süren toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcıları Beşir Atalay ve Ali Babacan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.
AA
Son Güncelleme: 30.08.2013 08:24