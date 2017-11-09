Başkentte DEAŞ operasyonu: 111 gözaltı

ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde, bin 500 polisin katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeler ile Sincan, Etimesgut ve Çubuk'taki 250 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 245 şüpheliden 111'i gözaltına alındı.

Aralarında DEAŞ'a müzahir "Tatlıbal grubu" üyelerinin de olduğu zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.