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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

MKE Ankaragücü - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakası tedbirleri kapsamında saat 15.00'ten itibaren Ankara'da bazı yollardaki trafik akışında değişiklik yapılacak.

Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

MKE Ankaragücü - Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig müsabakası tedbirleri kapsamında saat 15.00'ten itibaren Ankara'da bazı yollardaki trafik akışında değişiklik yapılacak.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:02
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Başkentte bazı yollar trafiğe kapatılacak

Osmanlı Stadyumu'nda MKE Ankaragücü - Antalyaspor takımları arasında oynanacak futbol müsabakası tedbirleri kapsamında saat 15.00’ten itibaren bazı yollardaki trafik akışında değişiklik yapılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.00'de Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak MKE Ankaragücü - Antalyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası tedbirleri kapsamında, saat 15.00'ten müsabakanın başlayacağı saate kadar bazı yollardaki trafik akışında düzenleme olacak.

Buna göre, Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ayaş istikametinden gelen trafik akışı, Jandarma kavşağından başlayarak Sincan Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü olarak, saat 21.00'den itibaren ise müsabaka sonrası dağılım tamamlanıncaya kadar Ankara-Ayaş Bulvarı (D-140) bölünmüş yolunun Ankara şehir merkezi istikametinden gelen trafik akışı Sincan Organize Sanayi kavşağından itibaren Jandarma kavşağına kadar olan bölümü gidiş-geliş şeklinde iki yönlü sağlanacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almalarının faydalı olacağı bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Osmanlı StadyumuMKE AnkaragücüAntalyaspor
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