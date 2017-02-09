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Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 20 yıldır görmediği oğluyla buluşan baba, çıkan kavgada darbedilerek öldürüldü.

Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 20 yıldır görmediği oğluyla buluşan baba, çıkan kavgada darbedilerek öldürüldü.

09 Şubat 2017 Perşembe 09:01
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Başkentte baba oğul kavgası kanlı bitti

Ankara'da 20 yıldır görmediği oğluyla buluşan baba, çıkan kavgada darbedilerek öldürüldü.

İddiaya göre, Keçiören ilçesinde, 30 yıl önce eşi ve çocuklarını terk ederek Antalya'ya yerleşen Hüseyin Ü. (64), evlilik hazırlığı yapan oğlu Ö.Ü. (35) ile görüşmek istedi.

Antalya'dan Ankara'ya gelen Hüseyin Ü, 20 yıl önce gördüğü oğlu ile Keçiören'de buluştu. Akşam saatlerinde 06 AU 7335 plakalı otomobille Yozgat Bulvarı'na gelen baba oğul, park halindeki araç içinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerini darbeden baba ve oğlu araçtan inerek kavga etmeye devam etti. Bu sırada yolun karşı şeridine kaçan baba Hüseyin Ü, başına aldığı darbelerin etkisiyle bir anda yol kenarına yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Hüseyin Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasının cesedinin yanında olayın şokunu yaşayan Ö.Ü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekipler yaptıkları incelemede baba ile oğlunun içerisinde bulunduğu araçta çok sayıda boş içki şişesi buldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKeçiörenKavgaBaba Oğul Kavgası
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