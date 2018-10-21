Başkentte 'Akıllı Park' projesi hayata geçecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, parklarda hırsızlık başta olmak üzere şüpheli paket, çocuk kaçırma gibi olayların önüne geçebilmek amacıyla Akıllı Park projesi uygulanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Huwaei arasında, projeye ilişkin Ankara Harikalar Diyarı'nda iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, belediye olarak akıllı sistemlerden faydalanarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için sürekli çalışmalar yaptıklarını ve bunun sonucunda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ankara'da parkları ziyaret eden vatandaşların güvenliğine önem verdiklerini belirten Kurtoğlu, "Bu nedenle projenin öncelikli teması güvenlik üzerine planlanmış olup, parklarda kurulacak akıllı sistemin, yine parkta görev yapan güvenlik güçleri ile entegre çalışarak, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Huawei Türkiye Kurumsal İş Çözümleri Başkanı Robben Zeng de global pazarda birçok alanda elde ettikleri başarıyı akıllı ve güvenli şehirler özelinde de sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

İnsanları, evleri ve hayatı dijital dünyanın avantajlarından faydalandırmak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Zeng, "Türkiye'yi akıllı ve güvenli şehirlerle buluşturmak için çalışıyoruz. Akıllı Park sistemi de bu anlamda bir başlangıç niteliğinde. Ankara Büyükşehir Belediyesine bu konudaki vizyoner çalışmaları ve destekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kurtoğlu ve Zeng, projenin iş birliği protokolüne imza attı.

Etkinliğin sonunda kura çekilişiyle katılımcılara Huawei marka ürünler hediye edildi.