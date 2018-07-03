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Başkentte 635 darbeciye ağır ceza

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Ankara'da açılan 56 davadan karara bağlanan 27'sinde 389'u ömür boyu olmak üzere 635 darbeci hakkında hapis cezasına hükmedildi.

Başkentte 635 darbeciye ağır ceza

FETÖ'nün darbe girişimine yönelik Ankara'da açılan 56 davadan karara bağlanan 27'sinde 389'u ömür boyu olmak üzere 635 darbeci hakkında hapis cezasına hükmedildi.

03 Temmuz 2018 Salı 12:17
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Başkentte 635 darbeciye ağır ceza

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin başkentte açılan 56 davadan bugüne kadar tamamlanan 27'sinde 389'u ömür boyu olmak üzere 635 darbeciye hapis cezası verildi.

Derlenen bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalar sonucu hazırlanan iddianamelerle teşebbüse katıldıkları gerekçesiyle sanıkların hakim karşısına çıkarak hesap verme süreci devam ediyor.

Ankara'da bugüne kadar açılan 56 darbe girişimi davasından 27'si karara bağlandı.

Sona eren davalarda, 189 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 200 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan 246'sı ise çeşitli sürelerde hapis cezasına mahkum edildi. Tamamlanan davalarda bazı sanıkların da beraati kararlaştırıldı.

Davalardan 29'unda ise sanıkların yargılanması sürüyor.

Kasırga'nın alıkonulması davası

Sanık sayısı ve eylemleri itibarıyla 15 Temmuz darbe girişimine dair bazı davalar kamuoyunda geniş yer buldu.

Buna göre, başkentteki davalardan ilk karar, 15 Haziran 2017'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada verildi.

Bu davada, sanıklardan 18'i ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5'i ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'ın da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Bunun yanı sıra mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.

Generallere ağırlaştırılmış müebbet

Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında eski tümgeneral Osman Ünlü ile eski tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 kişiye müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 217'sini ise "anayasayı ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırdı. Aralarında Albay Varol Aydın, bir sivil memur ve 62 erin olduğu 64 sanık ise beraat etti.

Başkent sokaklarına tankları çıkaran 52 sanığa ceza

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin davada da 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. 14 sanığın çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldığı davada, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan 11 sanığın da beraati kararlaştırıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 4 firari sanığın dosyası ayrıldı. Tutuklu 13 sanığa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi karara bağlandı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski asker olan sanıkların TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada ise sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, 2'sine müebbet, 2'sine de müebbet ve 7 yıl 6'şar ay ceza verildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ile eski tabip binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde vatani görevlerini yapmakta olan 2 er beraat etti.

Tankla vatandaşları ezenler affedilmedi

Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve "Mesut Yağan"ın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı dava, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlandı.

Eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Koçoğlu'nun ayrıca "nitelikli öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararda, suç işleme kasıtlarının olmadığı gerekçesiyle diğer 34 sanığın beraatine hükmedildi.

Kara Harp Okulundan helikopterle Genelkurmay'a giderek darbe girişimine destek oldukları iddiasıyla 8'i rütbeli, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri 164 kişi hakkında açılan davada, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin davada, aralarında eski tuğamiraller İrfan Arabacı ve Murat Şirzai'nin de olduğu 47 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 kişi ise müebbet hapis cezası aldı.

Başka bir davada da dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil ile dönemin EDOK kurmay başkanı Hamza Koçyiğit'in de aralarında bulunduğu 3 generale ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAnkara15 Temmuz 2016Darbe Girişimi
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