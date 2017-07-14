Başkentte 15 Temmuz'da bazı yollar kapatılacak

Başkentte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü anma etkinlikleri kapsamında, Ulus YİBA çarşısı önünde toplanılacak ve Kızılay istikametinden TBMM önüne yürüyüş gerçekleştirilecek.

Ankara Valiliğinden, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü" anma etkinlikleri kapsamında başkentte kapatılacak yollara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında, Ulus YİBA çarşısı önünde toplanılacak ve Kızılay istikametinden TBMM önüne yürüyüş düzenlenecek.

Cumartesi günü saat 19.00'dan itibaren etkinlikler sona erinceye kadar trafiğe kapatılacak meydan, cadde ve sokaklar şöyle:

"Çankırı Caddesi ve açılan tüm sokaklar, Kevgirli Sokak (Bentderesi Caddesi kesişiminden Hisarparkı Caddesi’ne kadar), Hisarparkı Caddesi (Konya Sokak ile Anafartalar Caddesi arası), Anafartalar Caddesi (Ulus Meydanı’ndan Talatpaşa Bulvarı’na kadar, ayrıca açılan tüm cadde ve sokaklar), Kazım Karabekir Caddesi (Fatih Caddesi ile Anadolu Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), İstanbul Caddesi (Akköprü kavşağı ile Baruthane kavşağı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), İstiklal Caddesi, Talatpaşa Bulvarı (Adnan Saygun Caddesi kesişiminden Ulaştırma kavşağına kadar, ayrıca açılan tüm cadde ve sokaklar), Hipodrom Caddesi (Ulaştırma kavşağı ile İvedik kavşağı arası ve açılan cadde sokaklar), Etlik Caddesi’nden İrfan Baştuğ Caddesi’ne giriş varyantı, Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı ile Kuğulu Park kavşağı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), Ulus Meydanı, Sıhhiye Meydanı, Kızılay Meydanı, Akay kavşağı, Genelkurmay kavşağı ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Necatibey Caddesi, Sezenler Sokak, Ziya Gökalp Caddesi (Kızılay Meydanı ile Kolej Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), GMK Bulvarı (Kızılay Meydanı ile Anadolu Meydanı arası ve açılan tüm cadde ve sokaklar), Meşrutiyet Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Mithatpaşa Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Olgunlar Caddesi (Atatürk Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Milli Müdafaa Caddesi ve açılan tüm cadde ve sokaklar, Dikmen Caddesi (Genelkurmay kavşağı ile Selimiye Caddesi arası açılan tüm cadde ve sokaklar), İsmet İnönü Bulvarı (Akay kavşağı ile Necatibey Caddesi arası), Esat Caddesi (Akay kavşağı ile Atatürk Bulvarı arası alt geçit dahil), Tunus Caddesi (Atatürk Bulvarı ile John F. Kennedy Caddesi arası açılan tüm sokaklar), Alparslan Türkeş Caddesi, Söğütözü Caddesi, Beştepe Caddesi ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı ile açılan tüm cadde ve sokaklar.

15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren Mevlana Bulvarı da (Akköprü kavşağı ile Gazi kavşağı arası) araç trafiğine kapatılacak.

Vatandaşların, 15 Temmuz Cumartesi günü öğlenden sonra metro ve belediye otobüsleri gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri istendi. Trafiğe kapalı olan güzergahlara sadece ambulans, itfaiye, cenaze aracı ve polis araçlarının girebileceği bildirildi.