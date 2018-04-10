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Başkentray hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan'da hizmete açılacak Başkentray'da günlük 520 bin yolcu taşınacak. Kayaş-Sincan arası seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düşecek.

Başkentray hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan'da hizmete açılacak Başkentray'da günlük 520 bin yolcu taşınacak. Kayaş-Sincan arası seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düşecek.

10 Nisan 2018 Salı 10:15
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Başkentray hizmete açılıyor

Günlük 520 bin kişiye hizmet verecek Başkentray'ın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Nisan Perşembe günü Kayaş Tren İstasyonu karşısında düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek. Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya, YHT'lerin Ankara-Sincan arasındaki seyahat süresi de 17 dakikadan 11 dakikaya düşecek.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturulması amaçlanan Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

Proje kapsamında ayrıca tamamı engelli vatandaşların da kullanımına uygun projelendirilen 1 YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentrayCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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