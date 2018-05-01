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Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım’ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray’da bugüne kadar 800 bin yolcu taşındı.” dedi.

Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Başbakanımız Yıldırım’ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray’da bugüne kadar 800 bin yolcu taşındı.” dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:19
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Başkentray'da yolcu sayısı 800 bine yaklaştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılan Başkentray'da bugüne kadar 800 bin yolcunun taşındığını bildirdi. 

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete giren Başkentray'da, 24 Nisan'a kadar yolcular ücretsiz taşındığını anımsattı.

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturma amacıyla hizmete alınan Başkentray'da, bugüne kadar yaklaşık 800 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Arslan, “Başkentray’ın başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet vermesi hedefleniyor.” bilgisini verdi.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturulduğunu anlatan Arslan, Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması yapıldığını belirtti.

"Seyahat süresi kısaldı"

Projenin yatırım bedelinin 1 milyar 227 milyon lira olduğunu ifade eden Arslan, Başkentray Projesi kapsamında, engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımının da tamamlandığını kaydetti.

Baskentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildiğini belirten Arslan, “12 karayolu alt ve üst geçidi, 10 yaya alt ve üst geçidiyle bir tünel ve 70 menfez inşa edildi. Hat boyunca inşa edilen alt ve üst geçitlerle araç geçiş güvenliği artırılırken, trafikte bekleme süreleri kaldırıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Başkentray ile banliyölerin Kayaş-Sincan arasında seyahat süresi 59 dakikadan 49 dakikaya düştüğünü bildirerek, Ankarakart’ın Başkentray'a entegre edildiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali YıldırımBaşkentray
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