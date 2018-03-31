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Başkentin su sıkıntısı bulunmuyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, hiç yağmur yağmaması durumunda bile kentin bir yıllık su stoğunun bulunduğunu bildirdi.

Başkentin su sıkıntısı bulunmuyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, hiç yağmur yağmaması durumunda bile kentin bir yıllık su stoğunun bulunduğunu bildirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:22
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Başkentin su sıkıntısı bulunmuyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, yazılı açıklamasında, dünya genelinde kurak geçen kış aylarının ardından, son haftalardaki yağmurların yüz güldürdüğünü belirtti.

Baraj havzalarını besleyen dağlardaki karların erimesi ve son günlerde etkili olan yağışların barajlardaki su miktarında önemli artış sağladığını ifade eden Kınacı, Başkentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 30'u geçtiğini duyurdu.

Ankara'nın içme suyu ihtiyacının temin edildiği Çamlıdere, Eğrekkaya, Kurtboğazı, Kavşakkaya, Akyar, Çubuk ve Elmadağ Kargalı barajlarının toplam kapasitesinin 1 milyar 586 bin 513 bin metreküp olduğunu açıklayan Kınacı, barajlarda 466 milyon 798 bin metreküp suyun bulunduğunu ve bunun ise 400 milyon metreküplük kısmı kullanılabileceğini vurguladı.

Cumali Kınacı, yağışların az olduğu, mevsimin kurak geçtiği dönemlerde takviye amaçlı Kızılırmak'tan alınan suyun şehir şebekesine verildiğini hatırlatarak, Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kesikköprü ve Hirfanlı barajlarının toplam kapasitesinin ise 7 milyar metreküp civarında olduğunu ifade etti.

"Günlük 1 milyon 100 bin metreküp su tüketiliyor"

Bu yılın ilk 3 ayında barajlara 231 milyon metreküp su geldiğini bildiren Kınacı, bahar aylarında beklenen yağışlarla bu oranın daha da artmasını umduklarını kaydetti.

Barajlardan gelen suyun İvedik, Pursaklar ve Çubuk içme suyu arıtma tesislerinde arıtıldıktan sonra şehir şebeke suyuna verildiğini aktaran Kınacı, "Başkentin tükettiği içme ve kullanma su miktarı günlük ortalama 1 milyon 100 bin metreküp civarındadır. Kızılırmak'tan aldığımız suyun dışında toplamda 7 barajımızda bulunan 400 milyon metreküplük su rezerviyle hiç yağmur yağmasa bile Başkentimizin 1 yıllık suyu bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresiAski
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