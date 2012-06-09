Başkent trafiğine metro düzenlemesi

ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın metro çalışmaları nedeniyle Eskişehir Yolu Söğütözü ayrımındaki köprü altının bir bölümündeki çalışma ise yarından itibaren başlayacak.

Söz konusu yol bölümü 4 ay süreyle trafiğe kapatılacak ve ulaşım belirlenen alternatif güzergahlardan sağlanacak.

Belirlenen güzergahlar şöyle olacak:

''Konya yolu AŞTİ istikametinden gelip Çukurambar'a gidecek sürücüler, Ufuk Üniversitesi Caddesi'ni takip edebilirler. Kızılay yönünden gelip Çukurambar'a gidecek sürücüler İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) Konya Yolu Köprülü Kavşağı'ndan Konya istikametine dönerek Ufuk Üniversitesi Caddesi'ne çıkabilirler. Armada ve çevresinden Çukurambar'a gidecek sürücüler ise Armada yanından sağa dönerek, Yaşam Caddesi'nden güzergahlarına devam edebilirler.''