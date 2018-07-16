Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90901
ALTIN
193.621
DOLAR
4.8375
STERLİN
6.4009
EURO
5.6591
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

Başkent'teki 'Kalkan' operasyonunda 84 kişi adliyede

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kalkan" operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başkent'teki 'Kalkan' operasyonunda 84 kişi adliyede

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kalkan" operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheli adliyeye sevk edildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
0 Okunma
Başkent'teki 'Kalkan' operasyonunda 84 kişi adliyede

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 200 adrese helikopter destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da 12 Temmuz'da 350 ekip, bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da bulunduğu 3'ü polis 79 şüpheli gözaltına alınmıştı, devam eden çalışmalar sonucunda firari 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda 67 kilogram eroin, 38 bin 580 uyuşturucu hap, 21 ruhsatsız tabanca, 14 tüfek ile aralarında lüks cip ve otomobillerin de yer aldığı 21 araç ele geçirilmiş, uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 120 bin 918 liraya el konulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşkentAnkara Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele Ve İstihbarat Şubes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe
PKK'ya Karadeniz'de büyük darbe
Bursa'da FETÖ eğitim kurumu yöneticisi 14 kişi adliyede
Bursa'da FETÖ eğitim kurumu yöneticisi 14 kişi adliyede
Dışişlerinden Münbiç açıklaması
Dışişlerinden Münbiç açıklaması
İBB önünde 15 Temmuz Şehitleri için anma programı
İBB önünde 15 Temmuz Şehitleri için anma programı
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
"Polis yetiştirmeme engel olamayacaklar"
"Polis yetiştirmeme engel olamayacaklar"
Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ