Başkent için sağanak uyarısı

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halen Ankara'nın kuzeyinde Esenboğa, Akıncı ve Kazan'da devam eden sağanağın etkisini artırarak saat 14.45-18.00 arasında Ankara il merkezi ve çevre ilçelerinde kısa süreli ve lokal olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olmasının beklendiği ifade edildi.

Öte yandan bugün Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli kısa süreli gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yağış anında kısa süreli fırtına ve yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.