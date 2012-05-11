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Başkanlık sistemini tartışabiliriz

TBMM Başkanı Çiçek, "Dengeleri iyi kurulmak kaydıyla başkanlık sistemini teorik olarak tartışabiliriz" dedi.

Başkanlık sistemini tartışabiliriz

TBMM Başkanı Çiçek, "Dengeleri iyi kurulmak kaydıyla başkanlık sistemini teorik olarak tartışabiliriz" dedi.

11 Mayıs 2012 Cuma 08:53
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Başkanlık sistemini tartışabiliriz

     TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Beyaz TV'de Basın Kulisi programında soruları yanıtladı.

     Tutuklu milletvekilleriyle ilgili gerçekler üzerinden değerlendirme yapabileceğini belirten Çiçek, üç partiyle bu konuda görüşmeler yaptığını anımsattı.
Sorunu çözme noktasında görevi olmayan konularda bile iyi niyetle çalıştığını ifade eden Çiçek, üç parti arasında bu konuda bir paralellik olduğunu ve bunu açıkladıklarını söyledi.
     8 milletvekilinin davasının tek bir mahkemede görülmediğini ve bu konuda karmaşık bir durumun bulunduğunu dile getiren Çiçek, ''Arzu edilen yargıya intikal etmiş bu işlerin yargı yoluyla sonuçlanmasıdır'' dedi.
     AK Parti'nin ''bunu görüşüceğiz'' dediğini hatırlatan Çiçek, ''Bu görüşme ne zaman olacak bilmiyorum'' diye konuştu. Kendisine bu konuda bir dönüş yapılmadığını bildiren Çiçek, ''Bu sorunun bir şekilde çözülmesi lazım. Keşke Türkiye bu noktaya gelmeseydi'' dedi.
     Türkiye'nin yeni anayasa yapma mecburiyetinde olduğunu belirten Çiçek, ''Ne yapıp edip bu anayasayı yapacağız'' ifadesini kullandı.

Başkanlık sistemi tartışmaları
     Başkanlık sistemi tartışmasının eskiden beri yapıldığını hatırlatan Çiçek, bunun siyasi istikrar arayışından dolayı gündeme geldiğini kaydetti.
     Halen Türkiye'nin istikrarının önemli olduğunu vurgulayan Çiçek, şöyle devam etti:
     ''Bu konuyla ilgili geçmişte açıklamalarım oldu. Dengeleri iyi kurulmak kaydıyla, mahsurları bertaraf edecek düzenlemeleri iyi yapılmak kaydıyla başkanlık sistemini teorik olarak tartışabiliriz.
Yeni anayasada bu konu gündeme gelir, geldi de zaten. Masaya gelir, tartışılır, bunda engel yok. Neyi tartışıyorsak bilerek tartışalım. Slogan yarışında bu tartışmalar yapılırsa bize faydası yok. Başkanlık sistemi en ideali..., hayır, getirisi var, götürüsü var. Buna karar veren ülkeler veya komisyonlar hesabını kitabını iyi yapacak dengesini iyi kuracak.''

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 00:54
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Sistemi
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