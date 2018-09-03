Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 31°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94079
ALTIN
255.280
DOLAR
6.6078
STERLİN
8.4693
EURO
7.6753
AB'den İdlib uyarısı
AB'den İdlib uyarısı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Serhan Atak Hepimize Volta Attırdı
Çorap fabrikasında yangın
Çorap fabrikasında yangın
Karadeniz'de palamut bereketi
Karadeniz'de palamut bereketi
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj
Cüneyt Arkın'dan hayranlarına mesaj

Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile bağlı şirket, iştiraklerde mal-hizmet alımlarında yerli malı tercihine uyulması talimatı verdi.

Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile bağlı şirket, iştiraklerde mal-hizmet alımlarında yerli malı tercihine uyulması talimatı verdi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
0 Okunma
Başkan Tuna'dan 'yerli ve milli ürün' talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile bağlı şirket, iştiraklerde mal-hizmet alımlarında yerli malı tercihine azami riayet edilmesi talimatı verdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Tuna imzasıyla, belediyenin tüm birimlerine yerli ve milli ürün kullanımına geçilmesine yönelik genelge gönderildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuna, son zamanlarda Türkiye'nin milli birliğine yönelik yapılan ekonomik saldırılara dikkati çekerek, "Ülkemize karşı yapılan bu saldırıları bertaraf etmek için Ankara halkına hizmet üreten ve bu hizmetlerin ifası için kamu kaynağı kullanan belediyemiz ile çalışanlara önemli görev ve sorumluluk düşmektedir." ifadesini kullandı.

Tuna, şunları kaydetti:

"Belediyemizin tüm birimleri, EGO ve ASKİ Genel Müdürlükleri ile belediyemize bağlı şirketler ve bu şirketlerin iştiraklerince mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde yerli malı tercihine azami riayet edilecek, varsa yabancı ürün ve hizmetlerin yerine yerli ve milli olanları kullanılacaktır. Tüm birimlerimizin yerli ve milli ürünlerin kullanılmasına ve tasarruf ilkelerine özen göstermelerini önemle rica ederim. Ülkemize karşı yapılan saldırıları bertaraf etmek için yerli ve milli üretimin arttırılması, desteklenmesi ve yerli ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılması öncelikli hedefimiz haline gelmiştir."

Belediye birimlerinde israfın da önüne geçilmesi talimatını veren Mustafa Tuna, "Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, azami tasarruf ilkelerine riayet edilmesi ve israfa yol açmayacak şekilde hareket edilmesi sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Gri kategorideki terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan ayrıldı
'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'
'Boyunduruk altına almaya çalışan güçlerden korkmayacağız'
"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"
"Kararları verecek tek ve mutlak güç mahkemelerdir"
'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
'Yargıda Hedef Süre' uygulaması başladı
YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe
YPG/PKK'ya ağustosta da ağır darbe
Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Çekmeköy'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Bir haftada 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü
Bir haftada 4'ü sözde üst düzey 46 terörist öldürüldü
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil sonuçları açıklandı
Liselere yerleştirmede üçüncü nakil sonuçları açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ