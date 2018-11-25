Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’nın annesi vefat etti

İSTANBUL - Bir süredir kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Emine Karaca gece rahatsızlanarak kaldırıldığı Bayrampaşa Baypark Hospital’de yaşamını yitirdi.

Merhume Karaca’nın cenazesi, bugün (25 Kasım Pazar) ikindi namazı müteakiben Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrasında Zeytinburnu Kazlıçeşmede bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

Basın İlan Kurumu olarak Merhume Emine Karaca hanımefendiye Allah’tan rahmet, başta Genel Müdürünüz sayın Yakup Karaca olmak üzere bütün Karaca ailesine ve yakınlarına sabırlar dileriz.