Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay:

''Neresinden bakarsanız, bayramda gazetelerin çıkmaması gazetelerin, patronların lehinedir''

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay:

''Neresinden bakarsanız, bayramda gazetelerin çıkmaması gazetelerin, patronların lehinedir''

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:26
505 Okunma
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay:

     Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, ''Neresinden bakarsanız, bayramda gazetelerin çıkmaması gazetelerin, patronların lehinedir'' dedi.
     Atalay, Basın İlan Kurumu Trabzon Şube Müdürü Abdurrahman Bahşişoğlu ve Erzurum Şube Müdürü Nedim Engin ile Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Yaşar Yıldız ve kentte görev yapan gazetecilerle görüştü.
     Bir gazetecinin ''Bayram Gazetesi çalışmaları neden durdu'' sorusu üzerine Atalay, Bayram Gazetesi'nin bir gelenek olduğunu, kanuni zorlama ile olmayacağını belirterek, ''Yıllarca gazeteciler, centilmenlik anlaşmasıyla İstanbul başta olmak üzere bayram gazetesi çıkardılar, o gün başka gazete çıkmadı. Daha sonra bu süreç bozuldu. Bozulduktan sonra cemiyet, diğer kurum ve kuruluşlar, gazeteciler, 'Bayram Gazetesi yeniden çıksın, diğer gazeteler bayramda yayın yapmasın' diye talepte bulundular. Ama başarıya ulaşamadı'' diye konuştu.
     Gazetecilerin yılda iki defa bayram yapma, tatil yapma imkanı olduğunu ifade eden Atalay, şunları söyledi:
     ''O da Ramazan Bayramı'nda 2 gün, Kurban Bayramı'nda 3 gün, toplasanız 5 gün. Bu 5 gün içinde gazeteler çıkmasın, yerine Bayram Gazetesi çıkarılsın. Zaten gazeteler o tarihlerde kar etmiyorlar, zorla çıkıyorlar, diğer gazeteler çıktığı için çıkıyorlar. Gerekli ilanları alamıyorlar, reklam potansiyelleri çok düşüyor, tiraj kaybediyorlar, aylık ortalamaları düşüyor. Yani neresinden bakarsanız, bayramda gazetelerin çıkmaması gazetelerin, patronların lehinedir. Bununla ilgili, neredeyse patronların tamamıyla görüştük. Bir, ikisinin dışında herkes 'tamam' dedi. Son kalanı da ikna ettik, dedi ki 'diğerleri de ikna olduysa biz de bu işte zorluk çıkarmayız.' Biz de mutabakat metnini hazırladık, imzaya açtık. İmzaya açtığımızda baktık ki bir, iki tanesi 'biz çıkmayacağız' demiyor ama imza atmıyor, 'ötekisi imza atsın, son imzayı biz atalım' diyor. Yani süreci bozdular bana göre. İnşallah bu bayramda bir kere daha üzerinde çalışacağız.''
     Bayram Gazetesi için kanun yapmayı da düşündüklerini kaydeden Atalay, şöyle dedi:
     ''Bunu kanunla yapalım diye bir çalışmamız, düşüncemiz oldu. Madem öyle yapmıyorsunuz, bari kanunla yapalım. Fakat daha önce bir kanun çıkarılmış, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Yeniden benzeri bir kanun çıkarırsanız, emsal gösterip yine iptal edebileceği bir kanun çıkarırsanız bu işi zorlamak olur. Bunun yerine yeniden gidelim, bir daha görüşelim. Bu mutabakat metnini hala elimizde saklıyoruz, pek çoğu imzalamış. Biz bu mutabakat metnini imzalatalım. Eğer imzalatabilirsek Ramazan Bayramı'nda yeniden gazeteler çıkmasın, insanlar tatil yapsınlar. Çalışmak isteyen de Bayram Gazetesi'nde gelsin, çalışsın. İnşallah bu mümkün olur.''

Atalay, ziyaretin ardından Bayburt Konağı'nda gazetecilerle yemek yedikten sonra kentten ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:33
Anahtar Kelimeler:
Atalay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ