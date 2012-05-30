Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, ''Neresinden bakarsanız, bayramda gazetelerin çıkmaması gazetelerin, patronların lehinedir'' dedi.

Atalay, Basın İlan Kurumu Trabzon Şube Müdürü Abdurrahman Bahşişoğlu ve Erzurum Şube Müdürü Nedim Engin ile Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, Cemiyet Başkanı Yaşar Yıldız ve kentte görev yapan gazetecilerle görüştü.

Bir gazetecinin ''Bayram Gazetesi çalışmaları neden durdu'' sorusu üzerine Atalay, Bayram Gazetesi'nin bir gelenek olduğunu, kanuni zorlama ile olmayacağını belirterek, ''Yıllarca gazeteciler, centilmenlik anlaşmasıyla İstanbul başta olmak üzere bayram gazetesi çıkardılar, o gün başka gazete çıkmadı. Daha sonra bu süreç bozuldu. Bozulduktan sonra cemiyet, diğer kurum ve kuruluşlar, gazeteciler, 'Bayram Gazetesi yeniden çıksın, diğer gazeteler bayramda yayın yapmasın' diye talepte bulundular. Ama başarıya ulaşamadı'' diye konuştu.

Gazetecilerin yılda iki defa bayram yapma, tatil yapma imkanı olduğunu ifade eden Atalay, şunları söyledi:

''O da Ramazan Bayramı'nda 2 gün, Kurban Bayramı'nda 3 gün, toplasanız 5 gün. Bu 5 gün içinde gazeteler çıkmasın, yerine Bayram Gazetesi çıkarılsın. Zaten gazeteler o tarihlerde kar etmiyorlar, zorla çıkıyorlar, diğer gazeteler çıktığı için çıkıyorlar. Gerekli ilanları alamıyorlar, reklam potansiyelleri çok düşüyor, tiraj kaybediyorlar, aylık ortalamaları düşüyor. Yani neresinden bakarsanız, bayramda gazetelerin çıkmaması gazetelerin, patronların lehinedir. Bununla ilgili, neredeyse patronların tamamıyla görüştük. Bir, ikisinin dışında herkes 'tamam' dedi. Son kalanı da ikna ettik, dedi ki 'diğerleri de ikna olduysa biz de bu işte zorluk çıkarmayız.' Biz de mutabakat metnini hazırladık, imzaya açtık. İmzaya açtığımızda baktık ki bir, iki tanesi 'biz çıkmayacağız' demiyor ama imza atmıyor, 'ötekisi imza atsın, son imzayı biz atalım' diyor. Yani süreci bozdular bana göre. İnşallah bu bayramda bir kere daha üzerinde çalışacağız.''

Bayram Gazetesi için kanun yapmayı da düşündüklerini kaydeden Atalay, şöyle dedi:

''Bunu kanunla yapalım diye bir çalışmamız, düşüncemiz oldu. Madem öyle yapmıyorsunuz, bari kanunla yapalım. Fakat daha önce bir kanun çıkarılmış, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. Yeniden benzeri bir kanun çıkarırsanız, emsal gösterip yine iptal edebileceği bir kanun çıkarırsanız bu işi zorlamak olur. Bunun yerine yeniden gidelim, bir daha görüşelim. Bu mutabakat metnini hala elimizde saklıyoruz, pek çoğu imzalamış. Biz bu mutabakat metnini imzalatalım. Eğer imzalatabilirsek Ramazan Bayramı'nda yeniden gazeteler çıkmasın, insanlar tatil yapsınlar. Çalışmak isteyen de Bayram Gazetesi'nde gelsin, çalışsın. İnşallah bu mümkün olur.''

Atalay, ziyaretin ardından Bayburt Konağı'nda gazetecilerle yemek yedikten sonra kentten ayrıldı.