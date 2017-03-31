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'BASIN HAYATI' Dergisi 41. Sayısında

Basın İlan Kurumu’nun çıkardığı "Basın Hayatı" adı verilen dergi basın kuruluşlarına ücretsiz gönderiliyor. Peki derginin 41. sayısında neler var?

'BASIN HAYATI' Dergisi 41. Sayısında

Basın İlan Kurumu’nun çıkardığı "Basın Hayatı" adı verilen dergi basın kuruluşlarına ücretsiz gönderiliyor. Peki derginin 41. sayısında neler var?

31 Mart 2017 Cuma 13:09
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'BASIN HAYATI' Dergisi 41. Sayısında

"Basın Hayatı" dergisinin 41. sayısında, İLANBİS’in yenilenmesi, basın derneklerine bu yıl da yardım yapılacağı, resmi ilan ve reklam bedellerinin türlerine göre dağılımları, medyadan haberler ve Birinci Dünya Savaşı’nda esir düşen Türklerin çıkardığı gazete ve dergiler ile ilgili haberler yer almakta…

Dergide, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca’nın da yazısı yer alıyor. Yazılı basının dijital dönüşümünün üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Karaca, “Bunu yaparken sadece paydaşların değil, gençlerin fikirlerinin de önemli olduğundan hareketle yedi bölgemizi temsilen yedi ilimizde gençlerimizin konuşacağı çalıştaylar düzenliyoruz” diye sözlerine devam ediyor.

Dergide, duayen köşesinde ise, Çorum’a gidiliyor ve bu küçük Anadolu şehrine ömrünü adayan bir ismin (Mehmet Yolyapar) yaşam hikayesi yer alıyor.

Haber: Yağmur Tanyıldız

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Basın HayatıBasınBasın İlan KurumuİLANBİSDergiYakup Karaca
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