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Başbuğ tanık olarak Gül ve Erdoğan'ı istedi

'Ergenekon' tutuklusu eski Genelkurmay Başkanı, 'devlet yöneticilerini baskı altına almak' suçlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Başbuğ tanık olarak Gül ve Erdoğan'ı istedi

'Ergenekon' tutuklusu eski Genelkurmay Başkanı, 'devlet yöneticilerini baskı altına almak' suçlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

30 Mayıs 2012 Çarşamba 09:26
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Başbuğ tanık olarak Gül ve Erdoğan'ı istedi
İkinci Ergenekon davasının 190. duruşmasında Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un avukatından çarpıcı bir talep geldi.
Avukat İlkay Sezer, mahkemeye sunduğu dilekçede, iddianamede hiçbir somut delil gösterilmeksizin 'Sonuç olarak' başlığı altında ''devlet yöneticilerini baskı altına almak'' şeklinde bir iddia ileri sürüldüğünü ifade etti.
Dilekçede ''Müvekkilimiz, toplam 7 yıl mevcut siyasi iktidarın oluşturduğu hükümetlerle çalıştı. Bu sürede yasaların verdiği yetki ve sorumluluklar kapsamında görev icra etmişken, emekli olduktan neredeyse iki yıl sonra hiçbir delil ileri sürülmeksizin soyut bir iddiada bulunulmuş olması, hukuk adına üzüntü vericidir'' dedi.
Başbuğ'un görevi gereği çalıştığı, mesai arkadaşlığı yaptığı resmi görevlilerin belli olduğunu, bunların tanık olarak dinlenmeleri durumunda, ''devlet yöneticilerinin baskı altına alındığı''na dair iddianın asılsız olduğunun görüleceğini belirten Sezer, iddianamede gösterilen suç tarihi de dikkate alınarak, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın tanık olarak dinlenilmesini istedi.
Ayrıca dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Org. Atilla Işık'ın da dinlenmesini talep edildi.

Son Güncelleme: 30.05.2012 01:29
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