Başbakanlıktan 'Dayanışma Kampanyası' genelgesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile yaralanarak gazi olanlara yönelik "Dayanışma Kampanyası" başlatılmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyeti ortadan kaldırmaya yönelik menfur 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetin kararlı tutumu ve aziz milletin devletine ve demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiği hatırlatıldı.

Şanlı Türk tarihinin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet kenetlenmesinin bir kez daha kendini gösterdiğinin altı çizilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün hakları tanımış ve tüm imkanları da seferber etmiştir."

Aziz Türk milletinin de yaşanan bu acı karşısında yoğun yardım talebinin bulunduğu belirtilen genelgede, "Milletimizin bu yoğun taleplerini karşılamak amacıyla Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde harcanmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlendirilerek bir yardım kampanyası başlatılmış ve banka hesapları açılmıştır. Vatandaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum örgütleri yardımlarını belirtilen hesaplara yapabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyayla ilgili banka ve hesap numaraları ise şöyle:

T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Şubesi:

TL-Hesap IBAN No: TR710001001745032156205010 Hesap No: 17453215620-5010

ABD Doları Hesap IBAN No: TR440001001745032156205011 Hesap No: 17453215620-5011

EURO Hesap IBAN No: TR170001001745032156205012 Hesap No: 17453215620-5012

T. Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Ankara Şubesi:

TL-Hesap IBAN No: TR220001500158007304883112 Hesap No: 00158007304883112

ABD Doları Hesap IBAN No: TR890001500158048016278449 Hesap No: 00158048016278449

EURO Hesap IBAN No: TR190001500158048016278448 Hesap No: 00158048016278448

T. Halk Bankası Bakanlıklar Ankara Şubesi:

TL-Hesap IBAN No: TR560001200940800005000222 Hesap No: 05000222

ABD Doları Hesap IBAN No: TR950001200940800058000223 Hesap No: 58000223

EURO Hesap IBAN No: TR680001200940800058000224 Hesap No: 58000224

Gerçek ve tüzel kişilerin bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom (Avea) GSM operatörlerinin 1507 kısa SMS numarasına "15 Temmuz" yazarak 5 TL bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.