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Başbakanlık'ta Suriye Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Başbakanlık'taki toplantı öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Atalay, Suriye'nin G20 Zirvesi'nin önemli gündem maddelerinde biri olacağını söyledi

Başbakanlık'ta Suriye Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Başbakanlık'taki toplantı öncesi konuşan Başbakan Yardımcısı Atalay, Suriye'nin G20 Zirvesi'nin önemli gündem maddelerinde biri olacağını söyledi

03 Eylül 2013 Salı 17:15
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Başbakanlık'ta Suriye Koordinasyon Kurulu Toplantısı

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen Suriye Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen Suriyelilere verilen hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için ilgili tüm kurumların ilk günden beri çaba harcadığını vurgulayan Atalay, şu anda 21 kampta 200 bini aşan Suriyeli bulunduğunu, her biri bir şehir düzeninde kurulan kampların uluslararası standartların üstünde olduğunu söyledi.

Kamp dışında da yaklaşık 300 bin Suriyeli sığınmacının olduğunu, bunların kamplarda kalmak için başvurmadığını, bazılarının akrabalarının yanında kaldığını, maddi durumları iyi olanların mekan temin ettiklerini, bazılarının da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaşadığını anlattı.

''Hepsini kuşatıcı bir politika izledik''

Bazı sığınmacıların ayrı kamplar istediğini ifade eden Atalay, Suriye içinde birçok farklı inanç grubundan, etnik gruptan kişi yaşadığını, hepsini kuşatan bir politika izleyen Türkiye'nin, hepsine aynı derecede yakın olduğunu söyledi.

''Bunlar üzücüdür''

Nusayrilerin çatışma ortamından kaçarak Türkiye'ye gelmeleri halinde kendilerine ayrı bir kamp kurulabileceğini ilettiklerini belirten Atalay, ''O manada belli talepler, belki şimdiden sonra olabilir. Çok ileri gelme iradesi doğmadı'' dedi.

Bu konuda açık ve rahat bir politika izeldiklerini yineleyen Atalay, şöyle konuştu:

''Geçen hafta basınımızda bir, iki yayın oldu, 'İstanbul'da, Kumkapı sahillerinde bir parkta Fatih Belediyesi, orada yaşayan Alevi Türkmenleri parktan çıkarmak istemiş, sığınacak yerleri yokmuş' gibi. Bunlar bizi üzüyor. Şunu biliyoruz Türkiye'de değişik illerimizde, ilçelerimizde sınırlardan geçen kamplara da başvurmayan, hatta 'kamplarda kalın' dediğimiz halde, kampları tercih etmeyen insanlar var. Ama oralarda da kalacakları yerler var. Kendileri düzenlerini kuruyorlar. Parklar tabii çadır kurulup kalınacak yerler haline getirilmiyor. Bizim kendi imkanlarımız var. Biz büyük bir devletiz. Onlara da orada, İstanbul Valiliği ve AFAD, 'Sizi istediğiniz kampa alalım' teklifinde bulundular. Ama onlar istemedi. Valiliğimiz onları İstanbul'da sosyal bir tesise yerleştirecek. Bunlar 56 kişidir.''

Türkiye'nin hiçbir ayrım gözetmeden ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Atalay, ''Böyle bir şeyi alıp, büyütüp, sanki 'Türkiye'de ayrımcılık yapılıyor' gibi, en iyi yürüttüğümüz işte bile uluslararası alana bu tür bilgiler sunan basınımız kendisi düşünsün. Bunlar üzücüdür'' diye konuştu.

Uluslararası caimanın, Suriye'de geçen hafta kimyasal silahlarla yapılan katliamı tartıştığını, Suriye'ye nasıl bir yaptırım uygulanacağını, değerlendirdiğini belirten Atalay, G20 Zirvesi'nde de bu konunun ele alınacağını kaydetti.

Bütün riskler görüşüldü

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, alınan tedbirlere ilişkin bir soru üzerine bütün senaryoların, Türkiye'nin karşılaşabileceği risklerin görüşüldüğünü, Türkiye'nin gelecekteki gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Suriye'ye olası müdaheleye ilişkin "Bu işte iştahlı görünen ülkeler bile geri vitese taktı" sözlerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Atalay, "Ben işin o boyutuyla ilgil fazla bir değerlendirme yapmak istemiyorum. O boyutuyla ilgili değerlendirme yapması gerekenler yapıyorlar. Biz, biraz daha işin insani boyutuyla ilgiliyiz'' dedi.

Atalay, ''G20 Zirvesi'nden Suriye ile ilgili nasıl bir tablo ortaya çıkmasını bekliyorsunuz'' sorusunu da şöyle yanıtladı:

''G-20 Zirvesi'nde bu işin, şu anda da tarafı durumunda olan büyük devletlerin hepsi bir araya geliyorlar. Böyle bir zirvede bu konunun önemli gündemlerden birini oluşturacağını tahmin etmek zor değil. Başbakanımız da bu konuda bu zirveye hem hazırlıklı gidiyor hem de orada bazı görüşmeler yapacak. Türkiye'nin bu konudaki konumu belli, tezleri belli. Zirvedeki görüşmelerin, bu konuda önemli olabileceğini düşünüyorum.''

AA

Son Güncelleme: 03.09.2013 17:15
Anahtar Kelimeler:
Beşir Atalay
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