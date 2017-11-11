Başbakan Yıldırım yurda döndü

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekileri taşıyan uçak, saat 09.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ve diğer yetkililer de Türkiye'ye geldi.