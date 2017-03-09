Başbakan Yıldırım yabancı medya temsilcileriyle buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldiği yabancı medya temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
AA
Başbakan Yıldırım, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.
Başbakan Binali Yıldırım, yabancı medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, kahvaltıda bir araya geldiği yabancı medya temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
AA