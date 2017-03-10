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Başbakan Yıldırım uçakta kız istedi

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir gencin kız isteme talebini kırmadı.

Başbakan Yıldırım uçakta kız istedi

Başbakan Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir gencin kız isteme talebini kırmadı.

10 Mart 2017 Cuma 11:07
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Başbakan Yıldırım uçakta kız istedi

Başbakan Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bir gencin talebini kırmayarak özel uçak "TUR''da telefonla kız istedi.

Çalışma ziyareti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Yıldırım, Lefkoşa'da partisinin KKTC temsilciliği tarafından düzenlenen, "Vatandaş Buluşması" programına katıldı. Program sonunda yanına gelen üniversite öğrencisi Yücel Çakmak (21) Başbakan Yıldırım'dan sevdiği kızı istemesini talep etti.

Bu isteği geri çevirmeyen Başbakan Yıldırım, Çakmak'ı Ercan Havalimanına davet etti. Yıldırım havalimanında görüşmelerini tamamladıktan sona özel uçak TUR'a geçti. Uçağın toplantı salonunda Yücel Çakmak'tan kızın ailesi hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, İstanbul'da bir üniversitede öğrenim gören kızın babasını telefonla aradı.

Telefonun diğer ucunda Başbakan Yıldırım'ın olduğunu öğrenen baba, şaşkınlığını gizleyemedi. Başbakan Yıldırım, İstanbul Eyüp'te ikamet eden aileden kızlarını istedi. Yıldırım, telefon görüşmesinden sonra Yücel Çakmak'a, "İşin peşini bırakma." diyerek espri yaptı. Çakmak kendisi için kız isteyen Başbakan Yıldırım'ın elini öptü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiLefkoşaVatandaş BuluşmasıTur
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