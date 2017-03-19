Başbakan Yıldırım: Teröristler kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyor

SİVAS - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "FETÖ, PKK, YPG, PYD bütün bölücüler, bütün teröristler kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu sistem gelince artık rahatça cirit atamayacaklar." dedi.

Yıldırım, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince kent meydanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sivas Kongresi'nde delegelerin, "Kuvayımilliye'yi amil ve iradeyi milliyeyi hakim kılmak esastır." dediğini anımsatan Yıldırım, 15 Temmuz'da on binlerce Sivaslının Kuvayımilliye ruhunu o gün bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

Yıldırım, Sivaslıların 16 Nisan'da yüzde 90 oranında evet diyeceğini ifade ederek, "Sivas'a bu yakışır, yiğidolara da bu yakışır. Sivas rekora gidiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin siyasi tarihinde hiç olmaz denilen olayların 2002 ila 2017 yılları arasında yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bu döneme damgasını vurdu. İktidar görevini aldığımızda bankalar batmış, Türkiye borç batağındaydı. 15 yılda Türkiye'de Allah'a şükür istikrar var, kalkınma var, ekonomide büyüme var. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olduk. Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olduk. 15 yıldır kardeşlik temelinde milletin birliği, beraberliği temelinde Türkiyemizi mamur hale getirdik. Sizin beklentiniz her zaman bizim önceliğimiz oldu. Milletle el ele atılım üzerine atılım yaptık, birçok eseri hayata geçirdik. Aşılamaz dağları aştık, imkansız denilen işleri başardık. Bunları yaparken bir yandan da ayağımızda prangalar, sırtımızda vesayet yükü var. Artık zaman geldi, bu yüklerden, bu engellerden kurtulmanın tam vaktidir. Artık büyük Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açma vaktidir."

16 Nisan'ın aydınlık yarınların açılacağı gün olduğunu belirten Yıldırım, "Geleceğe daha güvenle bakacağız. Demokrasimiz, hukuk devletimiz, Meclis itibarımız daha da yükselecek." dedi.

"Türk milletine düşmanlığın bedeli çok ağır olacak"

Başbakan Yıldırım, Türk milletine düşmanlık edenlerin bir sefer değil, yüz sefer düşünmesi gerektiğini, çünkü bedelinin çok ağır olacağını vurgulayarak, "15 Temmuz'da uçaklarla tanklarla istiklalimize kastedenler, gençlerimizi şehit edenler, kadınlarımızı şehit eden FETÖ'cülere geçit vermedi Sivas. Sivas'ta halkın gücü, tankın gücünü yendi. Darbecilere darbeyi vurdu Sivas." şeklinde konuştu.

Milletin 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken, karanlık ihanet şebekesine meydanları dar ettiğini, Türkiye'nin istiklali, istikbali mevzubahis olunca her vatandaşın bir nefer olarak canını vermeye hazır olduğunu bütün dünyaya gösterildiğini ifade eden Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Hiçbir ihanet şebekesinin, terör örgütünün, Türk milletinin birliğini, kardeşliğini bozamayacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizler bu meydanda gür sesinizle hainlerin yüreğine korku düşürdünüz, ezana, bayrağa sahip çıktınız. Bizler bu topraklarda daima uyanık olmalıyız. Bugün de şer güçler tam bir işbirliği içinde Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya çalışıyorlar. Onların 'hayır' dedikleri nedir biliyor musunuz? Onlar güçlü, kalkınmış, ekonomisi büyümüş bir Türkiye'ye 'hayır' diyorlar. FETÖ, PKK, YPG, PYD bütün bölücüler, bütün teröristler kol kola girmişler 'hayır' kampanyası yapıyorlar. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi engellemeye çalışıyorlar. Biliyorlar ki bu sistem gelince artık rahatça cirit atamayacaklar. Bu koroya dost bildiğimiz Avrupa ülkeleri de katıldı, itleriyle atlarıyla ırkçılarıyla hayırcılara destek verdiler. Almanya, Hollanda, Avusturya, İsviçre teröristlere her türlü izni, desteği verirken bizim bakanlarımızın, milletvekillerimizin vatandaşlarımızla memleket sevdalılarıyla buluşmalarını engellediler. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle 'evet' diyeceksiniz ki sesiniz Rotterdam'dan duyulacak, sesiniz Berlin'de işitilecek, sesiniz Pensilvanya'ya kadar ulaşacak, sesiniz Kandil'e gidecek."

Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin iktidarda bulunduğu 15 yıl boyunca Türkiye'yi bir bütün olarak kucakladığını, ülkenin batısını doğudan, kuzeyini güneyden ayırmadığını söyledi.

Sivas'a 15 yılda tam 18 milyar liralık yatırım yaptıklarını, kentin ihracatını 8,5 milyon dolardan 200 milyon doların üzerine çıkarttıklarını, şehre 6 bin 400 konut, 2 bin 355 derslik yaptıklarını, yükseköğrenim yurt kapasitesini 5 kat arttırdıklarını, 600 yataklı merkez devlet hastanesi başta olmak üzere ilçelere 12 hastane yaptıklarını, Sivaslı çiftçilere 1 milyar 700 milyon lira tarım ve hayvancılık desteğinde bulunduklarını anlattı.

Yıldırım, başta Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz olmak üzere Sivas milletvekilleri Habib Soluk, Selim Dursun, Hilmi Bilgin'in Ankara'da gece, gündüz demeden Sivas için çalıştıklarını kaydetti.

Başbakan Yıldırım, Sivasspor için de 25 bin kişilik yeni stat yaptıklarını anımsatarak, Sivasspor'a başarılar diledi.

"Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Sivas'a yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yıldırım, kayak merkezine yeni tesisler yapıldığını, 2002 yılında 24 kilometre olan bölünmüş yolun 754 kilometreye ulaştığını söyledi. Hizmet ve eserin ancak bu şekilde ortaya konulabileceğini vurgulayan Yıldırım, "Yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme yaşının 18'e indirilmesine ilişkin eleştirileri olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Zat-ı muhterem diyor ki '18 yaşında da siyaset mi olur? Bunların, hakikaten ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Bunların seçim beyannamesine bak, diyorlar ki 'Gençleri siyasete sokacağız. Onun için düzenleme yapacağız ve seçilme yaşını indireceğiz.' O gün öyleydi, bugün böyle. 18 yaş değil mesele, mesele zihniyet, mesele statüko, mesele geleceğe güvenmeme, gençlere güvenmeme. Şimdi diyor ki '18 yaşında vekil yapacaksınız, askerlikten muaf edeceksiniz.' Bunu söylerken, 18-25 yaş arasındaki vatandaşlarımızın 9 milyonunun 5 milyonunun genç kızlardan, genç hanımlardan oluştuğunu hatırlamıyor, sizi yok sayıyor. Bu CHP'nin insandan anladığı budur. Askerliği erkekler yapıyor, kadınlarımız ne olacak, onlar da mı siyasete girmesin?.

Atatürk'ün partisi, Atatürk, kadınlara seçilme hakkını 1934'te bütün Avrupa ülkelerinden daha önce verdi ama onun mirasını yiyenler bugün kadınlarımıza siyasete girmeyi çok görüyorlar, 'olmasın' diyorlar. Bunun cevabını, kadınlarımız, kızlarımız, hanımefendiler 16 Nisan'da vermeye hazır mısınız?"

"Sivas göç vermiyor, göç alıyor"

Başbakan Yıldırım, Sivas'a yapılan büyük hastane dışında iki ayrı hastanenin daha yapıldığını dile getirerek, Gemerek ve Kartalkaya başta olmak üzere 13 baraj daha yapılacağını, 5 bin 500 kişilik kapalı spor salonunun da bu yıl açılacağını söyledi. Yıldırım, organize sanayi bölgelerinin kurulacağını, 26 yol-yapım projesinin devam ettiğini anlatarak, Sivas'ı Karadeniz limanlarına daha hızlı bağlayacak tünellerde de sona gelindiğini bildirdi.

Ankara'dan Sivas'a ulaşımı sağlayacak hızlı trenin sesinin duyulmaya başladığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah, önümüzdeki yıllarda da bu hattı açacağız ve ik saatte 'Ver elini Ankara'. Burada duracak değiliz. Devamında Erzincan var, Erzurum var, Kars var, Bakü var, Azerbaycan var.

Sivas'a üç güzel projemiz daha var. Stadyumu yaptık, mevcut stadyumun yerine şehir parkı yapıyoruz, Sivas için yapıyoruz. Helal olsun. Sivas'a çok yakışacak bir park. Kızılırmak sahil düzenlemesi tamamlanacak ve Sivas'ın çehresi değişecek.

Bir proje de Sivas üniversitesindeki gençlerimiz için. Birçok yurt yaptık ama 10 bin kapasiteli yeni yurtlar yapma kararı aldık. Cumhuriyet Üniversitesi günden güne büyüyor, fakülte sayısı artıyor. Şimdi, bir fakülte daha ilave ediyoruz, Sivas'a hukuk fakültesi kuruyoruz."

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Sivas'ın yıllardan bu yana ilk defa göç vermediğine ve geriye dönüşün başladığına dikkati çekti. Yıldırım, "Sivas göç vermiyor, göç alıyor. İşte, Sivas'ın geldiği durum bu." dedi.

Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında da bilgi vererek, "Bu sistemde, artık zayıf iktidarlar yok, 28 Şubatlar yok, 12 Eylüller yok, 27 Mayıslar yok, 15 Temmuzlar yok, vesayetler, darbeciler, kumpasçılar artık kenara atılıyor. Tek güç, sizin gücünüz. Milletin gücü üzerinde hiçbir güç kalmıyor. Siyaset güçleniyor, hükümet istikrarlı ve güçlü hale geliyor." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu'nun keyfi için iki tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz"

Yeni sisteme göre, seçim olunca mutlaka tek başına güçlü bir hükümetin ortaya çıkacağını anlatan Yıldırım, hükümete vatandaşın sandıkta karar vereceğini söyledi.

Yıldırım, "tek adam, diktatörlük" ifadelerini de eleştirerek, şöyle konuştu:

"Beş yılda sandıkla gelen, sandıkla giden bir iktidar olduğunda diktatörlük olur mu? Şimdi, Kılıçdaroğlu'nun keyfi için iki tane mi cumhurbaşkanı seçeceğiz. Olur mu öyle şey. Bunlar pusulayı şaşırmışlar. Efendim iki tane cumhurbaşkanı seç, olmadı iki vali, olmadı iki muhtar, olmadı iki belediye başkanı. Bunlar artık her şeyi çift görmeye başladı. Bunlar pusulayı şaşırdı. Niye böyle biliyor musunuz? Bugünlerde HDP ile fazla düşüp kalkıyorlar, onlar gibi eş başkanlığa kafayı takmış vaziyetteler. Kardeşim, Türkiye'de böyle işlere yer yok. Tek cumhurbaşkanı olacak ama patron 80 milyon millet olacak. Patron siz olacaksınız. Çalışırsa yürü diyeceksiniz, çalışmazsa alaşağı edeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu sistemi kendi için getiriyor" dendiğini de ifade eden Yıldırım, "Bütün dünyaya ilan ediyorum. Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir." dedi.

Yıldırım, yeni sistemle başlanan işlerin yarıda kalmayacağını, hükümet kuramama gibi bir sorunun olmayacağını, hükümete güvenoyunu vatandaşın vereceğini, işlerin daha hızlı sonuca ulaştırılacağını kaydetti.

"Bir Türkiye, üç Türkiye olacak"

"Bir Türkiye, üç Türkiye olacak." diyen Yıldırım, 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'yi yeni sistemle dünyanın iki elin parmaklarıyla sayılan ülkeleri arasına sokacaklarını söyledi.

Yıldırım, etkin bir hükümet sisteminin devreye gireceğinin altını çizerek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan, gelişmelere ayak uyduran, kurumların uyumlu ve hızlı çalışmasını sağlayan bir sisteme sahip olunacağını belirtti.

Başbakan Yıldırım, 2023, 2053, 2071 hedeflerini daha hızlı gerçekleştireceklerini dile getirerek, mahkemelerin daha güçlü hale geleceğini, askeri ve sivil mahkeme yerine herkes için tek mahkeme olacağını ifade etti.

Yasamanın ve yürütmenin de daha güçlü hale geleceğini, hepsinin ayrı ayrı işini yapacağını bildiren Yıldırım, Meclis ve hükümeti milletin seçeceğini, denetlemeyi de Meclisle birlikte milletin yapacağını anlattı.

Yıldırım, yönetimde çift başlılığın ortadan kalkacağını dile getirerek, "Çatal kazık toprağa gider mi? Gitmez. Onun için iki kaptan nasıl gemiyi batırırsa, bir yerde de iki baş olursa o ülke felakete sürüklenir." dedi.

Vatandaşın kulağının 5 yıl boyunca rahat olacağını ve "zırt pırt" seçim yapılmayacağını anlatan Yıldırım, seçilen hükümetin iş yapacağını, güçlü Meclis, güçlü temsilin olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanının bütün faaliyetlerinin, çalışmalarının Meclis tarafından denetime tabi tutulacağını, eğer icap ederse cumhurbaşkanını, bakanlarını, yardımcılarını yargıya göndereceğini, cezalandırması için faaliyet göstereceğini anlatan Yıldırım, milletvekillerinin kendi bölgelerine daha fazla vakit ayırabileceklerini de söyledi.

Yıldırım, "Daha güvenli, daha huzurlu, daha hızlı kalkınmış bir Türkiye'ye inşallah birlikte erişeceğiz." dedi.

Terörle mücadelenin daha kararlı hale geleceğini, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını dile getiren Yıldırım, "Birlik ve uzlaşma çok daha kolay sağlanacak. Cumhurbaşkanı, unutmayın yüzde 50 artı 1 ile seçiliyor. Öyle yüzde 30-yüzde 35 ile iktidar olup ülkeyi yönetmek yok, en az yüzde 50 alacaksınız. Dolayısıyla daha çok temsilde adalet, yönetimde istikrar sağlanacak." diye konuştu.

Türkiye'yi dünyada daha etkin konuma getirecek"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte cumhurbaşkanı ve meclise karşılıklı seçim yenileme yetkisi geldiğini ifade eden Yıldırım, "Cumhurbaşkanı seçimi yenilemek isterse yapabilir ama unutmayın böyle bir karar verirse kendi hakkından da vazgeçmiş oluyor. Aynı zamanda Meclisi de seçime götürmüş oluyor veya Meclis seçim kararı alırsa, onlar da daha dönem tamamlanmadan seçime gitmek zorunda kalacak. Cumhurbaşkanını da seçime gönderecek." diye konuştu.

Yıldırım, mecbur kalmadıkça ne cumhurbaşkanı ne de Meclisin seçim kararı almayacağını ifade ederek, seçim kararı almanın bir faturası ve bedeli olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uzlaşı ve sorunlara çözüm getirdiğine işaret eden Yıldırım, yeni sistemle ortaya çıkan güçlü hükümet sisteminin Türkiye'yi bölgede ve dünyada daha etkin konuma getireceğini dile getirdi.

Yıldırım, yeni sistemle küresel barışa daha çok katkı sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Korkularla, dedikodularla toplumu, milleti esir almaya çalışanlara söylenecek bir çift laf vardır, 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.' Şartlar ne olursa olsu bu millet kendi kaderine her zaman sahip çıkmıştır. Darbeyle, vesayetle zulümle millet idaresini yok sayanlar artık bundan sonra böyle bir işin içinde olamayacaklar. Unutmayın, Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık, herkes şunu bilecektir ki, söz de karar da milletindir. Öyle inanıyorum ki 16 Nisan'da millet evet mührünü vuracak, geleceğimiz önündeki tüm engelleri kaldıracak."

Notlar

Mitingin yapıldığı Sivas Kent Meydanı'na, "Yiğidolar evet diyor", "Gardaşların evet diyor" pankartları asıldı.

Başbakan Yıldırım, miting alanına gelişinde Mehter Takımı tarafından karşılandı. Yıldırım, Mehter Takımı'nın kendisine takdim ettiği Türk bayrağını öpüp başına koydu.

Meydandaki bazı vatandaşların "Rabia", bazılarının "Bozkurt" işareti yaparak dinlediği Yıldırım, mitingin sonunda vatandaşlara karanfil dağıttı.

Yıldırım'a Sivas programında, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erol Kaya ve Öznur Çalık, bazı milletvekilleri ile yetkililer eşlik etti.