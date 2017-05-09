Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerine sempatiyle bakanları hoş karşılamıyoruz

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Demokrasi için, barış için, huzur için, adalet için daha fazla yürekli insana, yürekli devlet adamlarına ve bilim adamlarına ihtiyaç vardır. Türkiye olarak hem kendi güvenliğimizi hem de başkalarının güvenliğini savunmanın, korumanın mümkün olduğunu hep söylüyoruz. İnsan hayatını korumayı esas alan politikalarımızın özü de bundan ibarettir. Kendi güvenliğimiz için istediğimizi aslında herkes için istiyoruz. Kendi inancımız için hürriyet istediğimiz gibi başkalarının inancı için de hürriyet istiyoruz."

"Asla sempatiyle bakmıyoruz"

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, en fazla mülteci barındıran ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Sadece insani yardımlarla değil, terörle mücadelede de bütün dostlarımızla iş birliği esasında bir politika sürdürüyoruz. Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz." dedi.

"İnsanlığın görmesi gereken bir gerçek"

Türkiye'nin, Tüm ülkelerin güvenliğine önem verdiğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın güvenliğini, toprak bütünlüğümüzü, can ve mal emniyetimizi nasıl önemsiyorsak, bütün ülkelerin de emniyet ve güven içerisinde olmasını önemsiyoruz, istiyoruz. Güvenlik politikalarımızı; insanı ve hayatı savunmak üzere belirliyoruz. Ülkemizin güvenliğini sağlarken aynı zamanda milyonlarca savaş mağduruna kucak açmamız, bütün insanlığın görmesi gereken bir gerçektir, bir fedakarlıktır."