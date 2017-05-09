Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
95040
ALTIN
141.308
DOLAR
3.5982
STERLIN
4.6511
EURO
3.9185
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
Kırkpınar ağasının altın kemeri hazır
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç kullanımına dikkat
'Kemik erimesi' riskine karşı ilaç...
Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek
Bordan üretilen yapıştırıcı ameliyatlarda kullanılabilecek
Avrupa olmazsa olmazımız
Avrupa olmazsa olmazımız
UNESCO ile İvriz'e turist ilgisinin artması bekleniyor
UNESCO ile İvriz'e turist ilgisinin...

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerine sempatiyle bakanları hoş karşılamıyoruz

Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadelede, bütün dostlarımızla iş birliği esasında bir politika sürdürüyoruz. Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerine sempatiyle bakanları hoş karşılamıyoruz

Başbakan Yıldırım, "Terörle mücadelede, bütün dostlarımızla iş birliği esasında bir politika sürdürüyoruz. Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz." dedi.

09 Mayıs 2017 Salı 12:21
34 Okunma
Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerine sempatiyle bakanları hoş karşılamıyoruz

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Demokrasi için, barış için, huzur için, adalet için daha fazla yürekli insana, yürekli devlet adamlarına ve bilim adamlarına ihtiyaç vardır. Türkiye olarak hem kendi güvenliğimizi hem de başkalarının güvenliğini savunmanın, korumanın mümkün olduğunu hep söylüyoruz. İnsan hayatını korumayı esas alan politikalarımızın özü de bundan ibarettir. Kendi güvenliğimiz için istediğimizi aslında herkes için istiyoruz. Kendi inancımız için hürriyet istediğimiz gibi başkalarının inancı için de hürriyet istiyoruz."

"Asla sempatiyle bakmıyoruz"

Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, en fazla mülteci barındıran ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Sadece insani yardımlarla değil, terörle mücadelede de bütün dostlarımızla iş birliği esasında bir politika sürdürüyoruz. Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz." dedi.

"İnsanlığın görmesi gereken bir gerçek"

Türkiye'nin, Tüm ülkelerin güvenliğine önem verdiğine dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın güvenliğini, toprak bütünlüğümüzü, can ve mal emniyetimizi nasıl önemsiyorsak, bütün ülkelerin de emniyet ve güven içerisinde olmasını önemsiyoruz, istiyoruz. Güvenlik politikalarımızı; insanı ve hayatı savunmak üzere belirliyoruz. Ülkemizin güvenliğini sağlarken aynı zamanda milyonlarca savaş mağduruna kucak açmamız, bütün insanlığın görmesi gereken bir gerçektir, bir fedakarlıktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
BaşbakanYıldırımTerörSempatiBakanönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik pazarcılar 'tezgah açtı'
Minik pazarcılar 'tezgah açtı'
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasına operasyon
Eve çarpan zırhlı aracı kullanan polis memuru tutuklandı
Eve çarpan zırhlı aracı kullanan polis memuru tutuklandı
Hakkari'de 3 asker yaralandı
Hakkari'de 3 asker yaralandı
Ortaköy saldırganına istenen ceza belli oldu
Ortaköy saldırganına istenen ceza belli oldu
Başbakan Yıldırım Londra'ya gidiyor
Başbakan Yıldırım Londra'ya gidiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ