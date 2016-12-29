Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Taçi onuruna öğle yemeği verdi.
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