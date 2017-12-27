Başbakan Yıldırım Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in, Irqa Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi 1 saat sürdü. Baş başa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Öznur Çalık da yer aldı.

Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı

Başbakan Yıldırım'ın Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüşmesinde, Kudüs'ün statüsüne verilen önem vurgulandı, Filistinlilerin haklarının korunması için tüm İslam aleminin birlik içinde hareket etmesi gerektiği, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararın uluslararası toplumun güçlü bir mesajı olarak kayıtlara geçtiği dile getirildi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı, köklü tarihi, dini ve beşeri bağların bulunduğu Körfez'in ve Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden Suudi Arabistan ile ilişkilere verilen önem vurgulandı.