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Başbakan Yıldırım: Sokakta adalet aranmaz

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti..." dedi.

Başbakan Yıldırım: Sokakta adalet aranmaz

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti..." dedi.

16 Haziran 2017 Cuma 14:53
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Başbakan Yıldırım: Sokakta adalet aranmaz

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşü hakkında, "Sokakta adalet aranmaz. Türkiye bir hukuk devleti... Dolayısıyla birinci mahkeme bir karar vermiş. Bunun daha hak arama yolları devam ediyor. Yargı yolu süreçleri tamamlanmış değil. Mahkemelerin verdiği kararı beğenmesek de saygı göstermemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu şunu unutmuş gözüküyor, şimdi milletvekiline sahip çıkmasını normal karşılayabiliriz ama unutmasın ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dokunulmazlıklar kaldırılırken, Enis Berberoğlu da dahil, kalkması yönünde olumlu oy kullanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bütün partilerin, HDP hariç, oylarıyla dokunulmazlıklar kalkmıştır. Dolayısıyla bu dokunulmazlıkların kalkmasının sonucunun yargılama olacağını Sayın Kılıçdaroğlu baştan biliyor. Onun için şu anda gösterdiği tepki çok anlamlı değil, doğru da değil. Sokakta ülkemizi dünya aleme şikayet etmek anamuhalefet partisine yakışan bir şey değil. Çözüm aranacaksa çözüm yeri Meclis. Mecliste her türlü mesele konuşulur, hukuk içinde ne çözüm bulunacaksa bulunur. Sokağa davet etmek, sokakta çözüm aramak en hafifinden sorumsuzluktur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımAdaletBaşbakan
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